Конкурс на проведение проб морской воды в Туапсе объявлен на фоне нефтяных пятен в море

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили сегодня о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Гизель-Дере под Туапсе собрали более 200 мешков загрязненной нефтепродуктами гальки. Они попросили помощи волонтеров, чтобы полностью очистить прибрежную территорию. Волонтеры продолжают убирать пляжи в Тюменском, Гизель-Дере и других населенных пунктах Туапсинского округа, пострадавших от разлива нефтепродуктов. В соцсети размещены призывы обеспечить их питанием и расходниками и оказать помощь в работе. Оперштаб отчитался о сборе в Туапсе почти 30 тысяч кубометров водомазутной смеси. Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Объявлен конкурс на исследование морской воды на пляжах Туапсинского округа

Почти миллион рублей потратят на отбор и изучение проб морской воды на 13 пляжах в Туапсе. Отбирать будут весь пляжный сезон с июня по конец сентября. Исследовать собираются на разные показатели, в том числе на нефтепродукты, фенолы, АПАВ, бериллий, формальдегид и другие, сообщил сегодня эколог Жора Каваносян.

Пользователи Telegram сочли недостаточной уборку на удаленных от центра Туапсе пляжах Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram.

Как следует из информации на сайте госзакупок, контракт на "Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества морской воды участков акватории Черного моря в рамках производственного контроля" размещен администрацией Туапсинского муниципального округа 13 мая. Начальная цена контракта - 953 тысячи рублей.

Как следует из описания объекта закупки, планируется проведение исследований воды в зоне купания - на расстоянии 5 и 10-15 метров от берега. В документе указаны зоны, где необходимо проводить исследования - среди них поселки Джубга, Агой, Ольгинка, Шепси, Новомихайловский, Лермонтово и непосредственно Туапсе.

Нефтяные слики остаются в море близ Туапсе

На спутниковом снимке компании Planet от 14 мая 2026 года (12.03 мск) в акватории Чёрного моря в районе Туапсе продолжают фиксироваться следы нефтепродуктов. На изображении хорошо заметны тонкие нитевидные пятна-слики вдоль побережья - это плёнки нефтепродуктов на поверхности моря. В центральной части снимка также наблюдается крупная "сликовая" область. Специалисты отмечают, что это зона ветрового затишья, однако по её краям тоже фиксируются плёнки нефтепродуктов, следует из анализа ситуации, которую провел Telegram-канал SkyEye.

Пользователи Telegram-канала "Мой Туапсе" сообщили о выбросе нефтепродуктов, похожих на мазут.

"Пляж "Приморье", 17 мая 2026 года. Было классно, пока не приплыл мазут…", - говорится в сообщении. К нему приложено фото, на котором участок побережья покрыт черной жижей.

Пляж "Приморский" располагается вблизи морпорта Туапсе, с другой стороны западного мола, следует из информации на сайте "Яндекс.Карты".

"Придётся летом искать пляж, где не будет мазута. Местные, зная берег, найдут себе тихую заводь, а вот приезжим потруднее будет", - прокомментировал Lider).

"От этого тоже есть плюсы - цены упали, и если знаешь, куда ехать, то для приезжих это плюс", - считает Алексей.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

