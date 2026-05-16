Эколог посетовал на хаотичность в очистке пляжей Туапсе

Масштаб загрязнения пляжей в Туапсе существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. Волонтеры лишь на ряде пляжей получают поддержку властей, на части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог. Часть волонтеров рассказала, что они ждут разрешения на работы.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Гизель-Дере под Туапсе собрали более 200 мешков загрязненной нефтепродуктами гальки. Они попросили помощи волонтеров, чтобы полностью очистить прибрежную территорию. Волонтеры продолжают убирать пляжи в Тюменском, Гизель-Дере и других населенных пунктах Туапсинского округа, пострадавших от разлива нефтепродуктов. В соцсети размещены призывы обеспечить их питанием и расходниками и оказать помощь в работе. Оперштаб отчитался о сборе в Туапсе почти 30 тысяч кубометров водомазутной смеси.

С 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале в Туапсе. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко считает, что формально локальные органы государственной власти обязаны следить за соблюдением правоохранного законодательства, в том числе за деятельностью волонтеров.

"Поэтому они объявляли и о запрете для женщин репродуктивного возраста заниматься очисткой и другие ограничения. С другой стороны, какие-то вещи для обеспечения деятельности волонтёров тоже делаются. Те же инструменты для очистки от нефтепродуктов частично за счет волонтерских денег, но отчасти и власти оплачивают. Но те масштабы загрязнения несоизмеримы с теми мерами, которые оперативный штаб там планирует делать. Такое впечатление, что есть стремление быстрее открыть курортный сезон, но может привести к большим репутационным последствиям, чем если бы повременили с открытием, потому что убирать придётся весь курортный сезон", - пояснил Витишко.

Этим же объясняется решение об эвакуации волонтеров с пляжа под предлогом опасности налётов дронов, хотя работы по очистке не завершены.

"Создают условия, чтобы волонтеры ушли, например, по причине угрозы дронов. И что, кто-то будет спорить?", сказал он.

Пользователи Telegram сочли недостаточной уборку на удаленных от центра Туапсе пляжах

Он отметил, что в Ольгинке, Шепси, Небуге и других местах ни техники, ни волонтеров нет.

«Мы понимаем, что это не те нефтепродукты, которые находятся на передовой зоне. Но они все равно рано или поздно приплывут. А это уже будет в курортный сезон. Поэтому люди внутренне ощущают, что это надо необходимо делать и делают. То есть, в гостиницах, арендаторы прибрежных территорий самостоятельно выходят и занимаются очисткой. Какого-то общего руководства нет, глава района дистанцировался от этих всех процессов, формально этим руководит Оперштаб под руководством губернатора. Пляжи частично где-то убрали, но так, то бесконтрольно, например, сгребли часть мазута. И если сейчас шторм, опять уйдёт в море. Нужно кроме лопат и сита сооружать боновые ограждения», - рассказал Витишко.

По его словам, основной разлив в Туапсе произошел именно в период тушения во второй раз.

"Большее количество нефтепродуктов горело и скорее всего, это <выброс нефтепродуктов на побережье> из-за тушения уже водой на территории нефтебазы и нефтезавода. Большая часть, как раз, этих продуктов, которые второй раз прорвали водное заграждение, попал на берег. Это было в направлении Шепси", - указал Витишко.

Волонтеры назвали трудности при уборке пляжей Туапсе от нефтепродуктов

Волонтёр Евгения сообщила, что в настоящее время они в работах в Туапсе не участвуют.

"Пока ждем. Смотрим, как будет разворачиваться события, пытаемся… Никаких активных работ нет. Но мы очень аккуратно относимся к распространению информации, пытаемся понять, поможет нам это или нет. Мы смотрим на развитие ситуации, пытаемся придумать, какие мы можем еще использовать новаторские технические идеи на случай повторных выбросов», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтёр Алан также сообщил, что они в ожидании, когда дадут зеленый свет на работу по очистке побережья в Туапсинском округе.

«Часть тех, кто организовывал штаб, уехали в Новороссийск и находится там. Мы сейчас ждём», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".