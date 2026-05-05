05:26, 5 мая 2026

Волонтеры назвали трудности при уборке пляжей Туапсе от нефтепродуктов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перед волонтерами, которые убирают пляжи Туапсе от нефтепродуктов, особенно остро стоят вопросы нехватки питания и техники, не хватает респираторов и мешков. Участвующие в уборке девушки признались, что их не пускают на особенно загрязненные участки.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая оперативный штаб Краснодарского края рапортовал об уборке за сутки более 1,8 тысячи кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси. 3 мая глава Туапсе заявил, что не рекомендует волонтерам участвовать в уборке пляжей, так как это опасно из-за работающей техники. Женщинам чиновники не разрешили заниматься уборкой нефтепродуктов, посоветовав беречь репродуктивное здоровье. Волонтеров не допускают к работам на береговой линии, на прибрежной территории работают только специализированные организации

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Опрошенные 4 мая корреспондентом "Кавказского узла" волонтеры, которые чистят пляжи Туапсе от выбросов нефтепродуктов, рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются регулярно. По их словам, работы по очистке пляжей не прерывались ни на час.

«К нам в Тюменский вышли сотрудники МЧС - это очень большая помощь по рукам, нам стало заметно легче. Но расходники все равно на вес золота: не хватает СИЗ, респираторов, мешков, лекарств. Поэтому мы с радостью принимаем помощь именно в виде закупок на маркетплейсах, а не просто денег», - рассказал Давид.

По его словам, одновременно остро стоит вопрос питания. «На одной точке сейчас около тридцати человек. Всех надо кормить, потому что работа очень тяжелая. Но главная надежда, что это станет системной, централизованной поддержкой волонтерам», - отметил он.

Анастасия лично участвовала в очистке пляжей, по ее словам, ей никто не запрещал заниматься очисткой пляжей от нефтепродуктов.

«В такой ситуации было бы глупо отказаться от чьей-либо помощи. Не важно, женщина ты или мужчина, это наши пляжи, мы все должны что-то делать, помогать чем-то. Лично меня никто ни о чем не просил или не пытался что-то мне запрещать», - рассказала она.

3 мая власти Краснодарского края рапортовали, что в работе по очистке пляжей в Туапсе участвуют около 750 человек и 65 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России, "Кубань-СПАСа", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов.

По ее словам, еще одной проблемой является нехватка техники. «Это одна из главных проблем - нехватка техники. Было бы больше грузовиков, быстрее бы все вывезли. А так объем работ очень большой, техника не успевает за рабочими руками», - отметила она.  

Студентка 4 курса Анна, подтвердила, что женщин‑волонтерок не пускают на самые загрязненные участки. «Там, где работают спасатели и спецтехника, женщин стараются не пускать. Я хотела попасть в трудные участки, но мне ребята посоветовали остаться на пляже и там помогать в организационных вопросах», -  сказала она.

Что касается очистке Новомихайловского и Небуга‑Южного, то под галькой может быть пятна мазута, что опасно для здоровья. Местная жительница рассказала, что во всех очищенных от мазута местах, о которых заявляют власти, все еще есть следы загрязнений. «Я была там, своими глазами увидела так называемую бензиновую пленку на пляже. Это когда идет волна и на поверхности воды ты четко видишь следы от бензина. Но под галькой периодически встречаются следы от мазута, это то, что принесло волнами после очистки пляжа», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, волонтеры все еще посещают эти пляжи и очищают от следов мазута. «Метровая полоска с брызгами мазута. На гальке можно все заметить. Мне кажется, еще долго будут следы. Не представляю, как все это можно очистить. Во многих местах нет проезда для техники к загрязненным местам. Это все надо руками чистить, а это займет месяцы, если не больше», - отметила она.

Эколог Валерий Бринних подтверждает, что если на пляже все еще есть следы от мазута, то это говорит о том, что процесс очистки не завершен. «Это было невозможно за такой короткий период. Наличие следов мазута на пляжах делает их крайне опасными для отдыха. Даже визуально незаметные остатки нефтепродуктов содержат канцерогенные полициклические ароматические углеводороды, которые накапливаются в организме при контакте с кожей и вдыхании испарений. На солнце мазут выделяет токсичные летучие соединения - бензол, толуол, ксилол, вызывающие головные боли, тошноту, головокружение», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, очистка старой гальки и привоз новой гальки недостаточно для того, чтобы пляжи считались безопасными. "Засыпка новой гальки маскирует проблему, потому что мазут проник на глубину, а морская вода постоянно вымывает токсины из нижних слоев наверх. При штормах и эрозии верхний чистый слой неизбежно перемешается с загрязненным. Единственное решение - полная выемка загрязненного грунта на глубину 1,5-2 метра, но это миллиарды рублей и годы работ», - отметил он.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
