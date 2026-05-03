Заявление о чистоте воды и воздуха в Туапсе вызвало недоверие у пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, заверил сегодня Роспотребнадзор. Пользователи Telegram подвергли сомнению эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям.

Экологи указали на риски для жителей Туапсе из-за горения нефтепродуктов Продукты горения опасны для человека и могут привести к ухудшению здоровья, властям следовало бы на фоне постоянных возгораний в Туапсе провести эвакуацию детей и беременных женщин, указали экологи. По их мнению, полноценная очистка побережья к курортному сезону вряд ли возможна.

Все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, рапортовал сегодня на своем сайте Роспотребнадзор.

"В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывющего завода все пробы в пределах нормы. […] Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности", - говорится в публикации.

Источники воды, используемые для водоснабжения города, расположены на значительном удалении – около 10 километров от места происшествия, что "минимизирует прямое влияние любых возможных осадков", заявило ведомство.

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля. Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Черный дождь", прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

Пользователи Telegram не поверили заявлению ведомства

Информацию Роспотребнадзора продублировал телеграм-канал "Мой Туапсе" (60 тысяч подписчиков). По состоянию на 14.40 мск, под публикацией размещено 13 комментариев. Авторы части комментариев выразили недоверие заявлению ведомства.

"За бабки или по указке они любую экспертизу нарисуют такую, какую надо", - написал, в частности, Сергей. "Враньё!" - лаконично прокомментировал Михаил Бондарев.

"Нужно пригласить Роспотребнадзор к нам. Пусть подышат гигиеническим воздухом и не менее гигиенической водичкой из-под крана утолят жажду", - предложила Наталья, не уточнив, в каком районе живет.

"Да он [воздух] после каждого хлопка [взрыва] только свежее становится", - с сарказмом заметил Mazunga.

В округе собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного грунта

По состоянию на 3 мая, в Туапсинском округе собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 1620 кубометров – за последние сутки, сообщил в 13.00 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Общая группировка, участвующая в работе, - около 750 человек и 65 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов", - говорится в публикации. "Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.

В самом Туапсе, "в том числе с участием волонтёров", убирают общественные пространства – вывозят мусор с улиц, из дворов, парков и со спортплощадок, отметили краевые власти.

Напомним, к 1 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано 13,3 тысячи кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера.

