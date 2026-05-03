Краснодарцы потребовали наказать виновных в уничтожении деревьев на набережной

В зеленой зоне, которую требуют сохранить противники застройки Рождественской набережной, вновь сломаны несколько деревьев, за которыми ухаживали жители Юбилейного микрорайона Краснодара. Местные активисты потребовали от полицейских расследовать уничтожение деревьев и найти виновных.

Как писал "Кавказский узел", 16 января мэр Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма.

19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против проведения религиозных обрядов на Рождественской набережной, однако комиссия сочла несущественным мнение противников строительства.

Минувшей ночью в Юбилейном микрорайоне "злоумышленниками сломан Дуб Хранитель зелёной зоны", сообщили авторы телеграм-канала "Дуб Хранитель ЮМР" (648 подписчиков), который позиционируется как "канал защиты зеленой зоны ЮМР [Юбилейного микрорайона] Краснодара".

"Вызвана полиция", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией сломанного деревца внутри оградки.

В 12.21 мск активисты сообщили, что "полиция прибыла, составила акт осмотра места происшествия". "Приняла заявление об уничтожении красного дуба в сквере 80-летия образования Краснодарского края", - говорится в сообщении.

«Дуб Хранитель» был посажен местными жителями в октябре 2024 года как символ борьбы за сохранение зелёной зоны на набережной. Ранее около дерева уже не раз ломали и похищали табличку, а сам дуб повреждали, сообщило 2 мая RusNews.

Днем ранее активисты сообщили об уничтожении трех деревьев

В ночь на 2 мая "на поляне Дуба Хранителя" также были уничтожены деревья, сообщил 2 мая телеграм-канал "Краснодар ЮМР" (8,82 тысячи подписчиков). "В зелёной зоне Рождественской набережной злоумышленники ночью уничтожили три дерева и срезали растяжки Дуба Хранителя", - говорится в публикации.

В тот же день в другой публикации авторы телеграм-канала сообщили, что на место происшествия прибыли полицейские и принимают "заявление по факту уничтожения зелёных насаждений".

26 апреля силовики были стянуты на Рождественскую набережную, где ожидался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предполагалось, что патриарх заложит первый камень в основание собора, но визит не состоялся.

Активист Черкасов пожаловался начальнику краевого главка МВД

Поздно вечером 2 мая в том же телеграм-канале размещена копия обращения, подписанного координатором общественного движения "Совет ЮМР" Виталием Черкасовым и адресованного начальнику краевого управления МВД Олегу Агаркову.

Умышленно уничтожены зеленые насаждения – деревья, за которыми ухаживали местные жители

"Уважаемый Олег Павлович! В Юбилейном микрорайоне Краснодара на территории зеленой зоны "Сквер 80-летия образования Краснодарского края" в ночь на 2 мая 2026 года были умышленно уничтожены зеленые насаждения – деревья, за которыми ухаживали местные жители. По данному факту жителями было подано очередное заявление в полицию. Уничтожение деревьев на территории зеленой зоны злоумышленниками носит системный характер и имеет, по мнению местных жителей, религиозный подтекст. Ранее неоднократно жители фиксировали религиозную женщину, которая уничтожала зеленые насаждения в данном месте", - говорится в документе, датированном 2 мая.

С осени 2024 года жители неоднократно заявляли в полицию о том, что эта женщина ломает деревья, передавали фотографии и приметы подозреваемой, однако "полиция не приняла необходимых мер, а жителям направила лишь отписки", отметил в своем обращении Черкасов.

Считаем, что данные деяния носят общественно опасный характер

"В течение последней недели зеленые насаждения на поляне возле Дуба Хранителя (напротив дома Рождественская набережная, 25 в Сквере 80-летия образования Краснодарского края") уже дважды подвергались варварскому уничтожению. Считаем, что данные деяния носят общественно опасный характер и могут иметь негативные последствия, выходящие за пределы охраны зеленых насаждений. Просим дать указания, чтобы были приняты все необходимые меры по розыску и наказанию злоумышленников, уничтожающих зеленые насаждения в зеленой зоне", - заявил активист.

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен на прямой линии президента.

В этой части Юбилейного микрорайона уже есть два храма, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" местный активист. "В пяти минутах ходьбы от места предполагаемого строительства – часовня, в 15 минутах – большой Рождественский храм", – сказал он.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона протестовали против застройки набережной. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.