Краснодарцы потребовали наказать виновных в уничтожении деревьев на набережной
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В зеленой зоне, которую требуют сохранить противники застройки Рождественской набережной, вновь сломаны несколько деревьев, за которыми ухаживали жители Юбилейного микрорайона Краснодара. Местные активисты потребовали от полицейских расследовать уничтожение деревьев и найти виновных.
Как писал "Кавказский узел", 16 января мэр Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма.
19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против проведения религиозных обрядов на Рождественской набережной, однако комиссия сочла несущественным мнение противников строительства.
Минувшей ночью в Юбилейном микрорайоне "злоумышленниками сломан Дуб Хранитель зелёной зоны", сообщили авторы телеграм-канала "Дуб Хранитель ЮМР" (648 подписчиков), который позиционируется как "канал защиты зеленой зоны ЮМР [Юбилейного микрорайона] Краснодара".
"Вызвана полиция", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией сломанного деревца внутри оградки.
В 12.21 мск активисты сообщили, что "полиция прибыла, составила акт осмотра места происшествия". "Приняла заявление об уничтожении красного дуба в сквере 80-летия образования Краснодарского края", - говорится в сообщении.
«Дуб Хранитель» был посажен местными жителями в октябре 2024 года как символ борьбы за сохранение зелёной зоны на набережной. Ранее около дерева уже не раз ломали и похищали табличку, а сам дуб повреждали, сообщило 2 мая RusNews.
Днем ранее активисты сообщили об уничтожении трех деревьев
В ночь на 2 мая "на поляне Дуба Хранителя" также были уничтожены деревья, сообщил 2 мая телеграм-канал "Краснодар ЮМР" (8,82 тысячи подписчиков). "В зелёной зоне Рождественской набережной злоумышленники ночью уничтожили три дерева и срезали растяжки Дуба Хранителя", - говорится в публикации.
В тот же день в другой публикации авторы телеграм-канала сообщили, что на место происшествия прибыли полицейские и принимают "заявление по факту уничтожения зелёных насаждений".
26 апреля силовики были стянуты на Рождественскую набережную, где ожидался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предполагалось, что патриарх заложит первый камень в основание собора, но визит не состоялся.
Активист Черкасов пожаловался начальнику краевого главка МВД
Поздно вечером 2 мая в том же телеграм-канале размещена копия обращения, подписанного координатором общественного движения "Совет ЮМР" Виталием Черкасовым и адресованного начальнику краевого управления МВД Олегу Агаркову.
Умышленно уничтожены зеленые насаждения – деревья, за которыми ухаживали местные жители
"Уважаемый Олег Павлович! В Юбилейном микрорайоне Краснодара на территории зеленой зоны "Сквер 80-летия образования Краснодарского края" в ночь на 2 мая 2026 года были умышленно уничтожены зеленые насаждения – деревья, за которыми ухаживали местные жители. По данному факту жителями было подано очередное заявление в полицию. Уничтожение деревьев на территории зеленой зоны злоумышленниками носит системный характер и имеет, по мнению местных жителей, религиозный подтекст. Ранее неоднократно жители фиксировали религиозную женщину, которая уничтожала зеленые насаждения в данном месте", - говорится в документе, датированном 2 мая.
С осени 2024 года жители неоднократно заявляли в полицию о том, что эта женщина ломает деревья, передавали фотографии и приметы подозреваемой, однако "полиция не приняла необходимых мер, а жителям направила лишь отписки", отметил в своем обращении Черкасов.
Считаем, что данные деяния носят общественно опасный характер
"В течение последней недели зеленые насаждения на поляне возле Дуба Хранителя (напротив дома Рождественская набережная, 25 в Сквере 80-летия образования Краснодарского края") уже дважды подвергались варварскому уничтожению. Считаем, что данные деяния носят общественно опасный характер и могут иметь негативные последствия, выходящие за пределы охраны зеленых насаждений. Просим дать указания, чтобы были приняты все необходимые меры по розыску и наказанию злоумышленников, уничтожающих зеленые насаждения в зеленой зоне", - заявил активист.
Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен на прямой линии президента.
В этой части Юбилейного микрорайона уже есть два храма, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" местный активист. "В пяти минутах ходьбы от места предполагаемого строительства – часовня, в 15 минутах – большой Рождественский храм", – сказал он.
В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона протестовали против застройки набережной. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам.
Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.