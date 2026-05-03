×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 3 мая 2026

Краснодарцы потребовали наказать виновных в уничтожении деревьев на набережной

Полицейские принимают заявление об уничтожении зелёных насаждений в Юбилейном микрорайоне. Краснодар, 2 мая 2026 года. Фото из телеграм-канала "Краснодар ЮМР" https://t.me/KrasnodarUMR/25034

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зеленой зоне, которую требуют сохранить противники застройки Рождественской набережной, вновь сломаны несколько деревьев, за которыми ухаживали жители Юбилейного микрорайона Краснодара. Местные активисты потребовали от полицейских расследовать уничтожение деревьев и найти виновных.

Как писал "Кавказский узел", 16 января мэр Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма.

19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против проведения религиозных обрядов на Рождественской набережной, однако комиссия сочла несущественным мнение противников строительства.

Минувшей ночью в Юбилейном микрорайоне "злоумышленниками сломан Дуб Хранитель зелёной зоны", сообщили авторы телеграм-канала "Дуб Хранитель ЮМР" (648 подписчиков), который позиционируется как "канал защиты зеленой зоны ЮМР [Юбилейного микрорайона] Краснодара".

"Вызвана полиция", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией сломанного деревца внутри оградки.

В 12.21 мск активисты сообщили, что "полиция прибыла, составила акт осмотра места происшествия". "Приняла заявление об уничтожении красного дуба в сквере 80-летия образования Краснодарского края", - говорится в сообщении.

«Дуб Хранитель» был посажен местными жителями в октябре 2024 года как символ борьбы за сохранение зелёной зоны на набережной. Ранее около дерева уже не раз ломали и похищали табличку, а сам дуб повреждали, сообщило 2 мая RusNews.

Днем ранее активисты сообщили об уничтожении трех деревьев

В ночь на 2 мая "на поляне Дуба Хранителя" также были уничтожены деревья, сообщил 2 мая телеграм-канал "Краснодар ЮМР" (8,82 тысячи подписчиков). "В зелёной зоне Рождественской набережной злоумышленники ночью уничтожили три дерева и срезали растяжки Дуба Хранителя", - говорится в публикации.

В тот же день в другой публикации авторы телеграм-канала сообщили, что на место происшествия прибыли полицейские и принимают "заявление по факту уничтожения зелёных насаждений".

26 апреля силовики были стянуты на Рождественскую набережную, где ожидался визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предполагалось, что патриарх заложит первый камень в основание собора, но визит не состоялся.

Активист Черкасов пожаловался начальнику краевого главка МВД

Поздно вечером 2 мая в том же телеграм-канале размещена копия обращения, подписанного координатором общественного движения "Совет ЮМР" Виталием Черкасовым и адресованного начальнику краевого управления МВД Олегу Агаркову.

Умышленно уничтожены зеленые насаждения – деревья, за которыми ухаживали местные жители

"Уважаемый Олег Павлович! В Юбилейном микрорайоне Краснодара на территории зеленой зоны "Сквер 80-летия образования Краснодарского края" в ночь на 2 мая 2026 года были умышленно уничтожены зеленые насаждения – деревья, за которыми ухаживали местные жители. По данному факту жителями было подано очередное заявление в полицию. Уничтожение деревьев на территории зеленой зоны злоумышленниками носит системный характер и имеет, по мнению местных жителей, религиозный подтекст. Ранее неоднократно жители фиксировали религиозную женщину, которая уничтожала зеленые насаждения в данном месте", - говорится в документе, датированном 2 мая.

С осени 2024 года жители неоднократно заявляли в полицию о том, что эта женщина ломает деревья, передавали фотографии и приметы подозреваемой, однако "полиция не приняла необходимых мер, а жителям направила лишь отписки", отметил в своем обращении Черкасов.

Считаем, что данные деяния носят общественно опасный характер

"В течение последней недели зеленые насаждения на поляне возле Дуба Хранителя (напротив дома Рождественская набережная, 25 в Сквере 80-летия образования Краснодарского края") уже дважды подвергались варварскому уничтожению. Считаем, что данные деяния носят общественно опасный характер и могут иметь негативные последствия, выходящие за пределы охраны зеленых насаждений. Просим дать указания, чтобы были приняты все необходимые меры по розыску и наказанию злоумышленников, уничтожающих зеленые насаждения в зеленой зоне", - заявил активист.

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен на прямой линии президента.

В этой части Юбилейного микрорайона уже есть два храма, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" местный активист. "В пяти минутах ходьбы от места предполагаемого строительства – часовня, в 15 минутах – большой Рождественский храм", – сказал он.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона протестовали против застройки набережной. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
13:57, 3 мая 2026
Отменена угроза атаки безэкипажных катеров в Туапсе
08:57, 3 мая 2026
Угроза атаки с моря объявлена в Туапсе
Подтопление дворовой территории. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:00, 3 мая 2026
16 дворов затоплено после ливней в Белореченском районе
Очистка побережья в Туапсинском округе. Фото: оперштаб Кубани https://t.me/opershtab23/15858
01:03, 3 мая 2026
Глава Туапсе заявил о готовности города принять туристов в курортный сезон
Волонтер убирает пляж в поселке Тюменский. Стоп-кадр видео https://t.me/my_tuapse/34989 от 02.05.26.
23:04, 2 мая 2026
Пользователи соцсети сочли недостаточным участие властей в уборке пляжей туапсинских поселков
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше