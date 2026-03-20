Мэрия Краснодара проигнорировала мнения противников застройки набережной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 26 января и 29 января прошли пикеты в защиту набережной, а также с требованием отставки главы города Евгения Наумова.

Ранее общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты, но мнение противников строительства не было учтено. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Мэрия Краснодара опубликовала итоги общественных обсуждений, разрешить ли осуществление религиозных обрядов на двух участках набережной ЮМР. Содержание опубликованных заключений от 13 марта 2026 года по двум участкам показывает, что против религиозного использования набережной высказались 99 процентов участников общественных обсуждений – 843 по первому участку и 791 - по второму.

В пользу строительства храма высказался лишь 1 процент участников обсуждений: 10 человек по первому участку (записи 214, 221 , 442, 487, 563, 580, 623, 749, 748, 781) и восемь человек по второму участку (записи 221, 423, 426, 502, 540, 549, 685, 755), пишет Telegram-канал "Краснодар ЮМР".

При этом комиссия, состоящая из чиновников и депутатов, приняла решение о нецелесообразности учета замечаний тех участников обсуждений. которые высказались против осуществления религиозных обрядов на набережной. Тем, кто высказался в поддержку строительства храма, комиссия написала, что их предложения приняты к сведению. И в итоге приняла решение рекомендовать мэру Краснодара Наумову предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной, говорится в публикации.

Сами общественные обсуждения по переводу двух участков на набережной ЮМР под "религиозную деятельность" проходили с 6 по 12 марта в офлайн-формате, жители могли записать свои возражения в журнал или сдать принесенное с собой письменное возражение. Либо также могли отправить возражение на электронную почту, приложив личные данные. Проголосовать онлайн можно было только 12 марта, пишет депутат краснодарской гордумы Александр Сафронов.

Для онлайн-голосования по этому поводу с верификацией через "Госуслуги" для жителей двухмиллионного Краснодара выделили лишь один день, 12 марта, сообщало 93.ru.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.