Кавказский узел

16:00, 10 мая 2026

Волонтеры попросили помощи в очистке туапсинских пляжей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры убирают нефтепродукты на пляжах, удаленных от центра Туапсе, но им требуется помощь. Не хватает как людей для уборки, так и помощи властей с вывозом уже собранной гальки в нефтепродуктах.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры. Пятна в море от Шепси до по порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находится нефтяная пленка, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир". Загрязнения остаются на пляжах в Шепси, поселке спортлагеря "Электрон", поселка Новомихайловский, в ряде мест не хватает волонтеров, указали пользователи Telegram.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

В Туапсе, на побережье между пос. Тюменский и Небугом продолжают убирать гальку с нефтепродуктами, выброшенными 25 апреля. 

"Каждый день штаб «Тюменский» убирает береговую линию с 9.00 до 18.00. Проживание, питание предоставляется, средства индивидуальной защиты выдаются", - пишут активисты в Telegram-канале "Хроники разлива", призвав желающих присоединиться.

В уборке уже участвуют люди из Москвы, Краснодара, Сочи, говорится в приложенном  публикации видео.

В Telegram-канале "Мой Туапсе" также размещен призыв присоединиться к уборке пляжей.

Жители и школьники 8 Школы г Туапсе вышли на 9 мая убирать пляж на Скале Киселева. Убрали половину пляжа. Просим желающих принять участие на выходных. Необходимо взять с собой ведро, перчатки, металлический совок и мешки", - говорится в одном из сообщений.

В другом сообщении активистка Маргарита попросила вывезти мешки с уже собранными нефтепродуктами. "Пляж Ольгинки. Помогите вывести мешки с мазутом. У мыса Грязнова и на диком пляже Агрии", - пишет она.

На приложенном к сообщению видео говорится, что все мешки собрали волонтеры и местные жители. "Один вопрос - почему администрация не может вывезти эти мешки? Буквально небольшой шторм и все это опять окажется в воде", - спросила она.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

