Кавказский узел

14:02, 10 мая 2026

Начата подготовка к засыпке песком еще одного участка пляжа в Анапе

Проезд к пляжу в Анапе. Фото из телеграм-канала главы города Светланы Масловой https://t.me/sbmaslova/5929

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Анапы объявила о подготовке к засыпке песком 3,5-километрового участка пляжа и призвала отдыхающих воздержаться от его посещения. Пользователи Telegram высказали сомнения в качестве привезенного песка.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление об исключении из опасной зоны участка пляжа в районе села Витязево. Речь идет о пляжной территории длиной в километр, где впервые была применена тестовая технология по отсыпке привозным песком. Основанием для решения стало заключение Роспотребнадзора - ведомство подтвердило, что пляж соответствует санитарным нормам и требованиям.

Минэкономразвития призвало ускорить наполнение песком пляжей Анапы, чтобы число туристов выросло по сравнению с 2025 годом. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным, и его завоз - единственный действенный способ восстановить пляжи и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

На пляжах Анапы обустраивают ещё четыре технологических проезда для спецтехники, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Светлана Маслова.

"Их готовят для завоза и отсыпки чистого слоя песка на следующем участке пляжа протяженностью 3,5 км. Работы проводятся на проездах Тополином и Джеметинском, в районе ручья Можепсин и пансионата «Одиссей». Просьба к жителям и гостям курорта ограничить нахождение в этих местах в целях безопасности и чтобы не мешать технике", - написала она.

Песок какой-то не такой

Пляж в Анапе. Фото из телеграм-канала главы города Светланы Масловой https://t.me/sbmaslova/5929Мэр Анапы проиллюстрировала свое сообщение двумя фотографиями. На одной из них показан расчищенный проезд к пляжу, на другой – экскаватор, выгружающий песок.

Авторы комментариев к публикации усомнились в качестве песка. "Песок какой-то не такой. Обычным, что ли, засыпают? Нельзя тот, что был, который вывозили?" - написал Антон. "Угробили пляжи", - лаконично заметил пользователь с ником А.

Какой страшный песок!

Репост публикации мэра сделал анапский блогер Юрий Озаровский в своем телеграм-канале (46,5 тысячи подписчиков). Под репостом, по состоянию на 13.55 мск, размещен один комментарий. "Какой страшный песок!" – написал его автор Вячеслав.

Напомним, качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, заявил ранее эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи сети. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Наполнение пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты. Экологи, однако, считают, что говорить о пригодности пляжей к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

