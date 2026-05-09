18:31, 9 мая 2026

Бронирования в Анапе растут на фоне снижения продаж в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После четырех ударов по инфраструктуре в Туапсе бронирования туров существенно просели, опасения вызывают не только разливы нефти, но и возможность повторения атак. Анапа по сравнению с прошлым годом демонстрирует рост продаж.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

После первого удара 16 апреля, люди интересовались ситуацией в районе Туапсе, но забронированные ранее поездки не отменяли, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Когда 20 апреля беспилотники атаковали НПЗ второй раз, продажи туров в Туапсинский район притормозили. А уже после третьего-четвертого ударов (28 апреля и 1 мая) пошли отмены и ранее забронированных туров, и продажи новых полностью остановились», - привел его слова "Профиль"

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму и глава туроператора «Дельфин», при этом уточняет, что налеты БПЛА непосредственно затронули только промышленный центр Туапсе – совершенно не туристическое место.

«Популярные отели на побережье – в Ольгинке, Небуге и других поселках – находятся более чем в 10–20 километрах от города, и курортная инфраструктура там совершенно не пострадала», – заявил он изданию

Представители туроператора «Алеан» указали, что новые заявки на лето и осень на отдых в Туапсинском районе продолжают поступать. «Из-за негативного информационного фона бронирования по этому направлению сократились на 15% в сравнении с неделями до происшествия, но не остановились полностью», – отметили в компании. 

«Май для этого района потерян, это понятно. Но в июне, когда вода в море становится теплой и можно начинать купаться, думаю, турпоток туда немного возрастет. До прошлогодних показателей он не дотянет, но 50–70% туристов вернуть можно будет», – полагает Мкртчян.

Популярность Анапы по сравнению с прошлым годом растет

При этом Анапа демонстрирует рост продаж туров. Поэтому потенциальная потеря Туапсинского района как туристического направления предстоящим летом несильно скажется на общем объеме турпотока в Краснодарский край, заверяют эксперты.

Аналитики разошлись во мнениях о том, насколько выросли продажи.

«Доля Туапсе в общем туристическом объеме края – три, максимум четыре процента. То есть даже если поездки туда сократятся вдвое, это несильно скажется на общей картине, тем более что, например, бронирования Анапы в этом году растут как на дрожжах», – говорит Ромашкин.

Минэкономразвития призвало ускорить работу по отсыпке пляжей Анапы, чтобы в сезон выросло число туристов по сравнению с прошлым годом. Качество песка на пляжах вызывает сомнения в выборе Анапы местом отдыха, указали пользователи Telegram. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действенный способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

«Анапа уже на майские праздники дала +40% туристов, – добавил  Алексан Мкртчян. – И это сейчас, когда в море не искупаешься. А если пляжи откроют, то по итогам сезона может быть и +60%, и даже +70% по сравнению с прошлым годом».

В «Алеан» общий рост объема летних бронирований в Анапе по сравнению с предыдущим летом оценивают пока в пределах 20%, говорится в публикации.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
