Снимок из космоса зафиксировал пятна в акватории Туапсе

Пятна в море от Шепси до по порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находятся нефтяные пленки, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир".

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Снимок от 6 мая, сделанный со спутника дистанционного зондирования земли Sentinel-2A, проанализировали эксперты "Прозрачного мира". "В акватории у Туапсе и южнее вдоль побережья видны вытянутые пятна и мутные полосы. Наиболее заметные следы просматриваются напротив порта и городского пляжа, а также ниже по береговой линии в сторону Гизель-Дере, Дедеркоя, Шепси и Магри", - говорится в описании снимка

"По одному оптическому изображению нельзя автоматически утверждать, что все видимые следы являются нефтепродуктами. Часть из них может объясняться прибрежной мутностью, течениями, тенями облаков или другими причинами. Однако стоит учитывать, что в этой акватории уже фиксировались плёночные загрязнения", - говорится в сообщении.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

