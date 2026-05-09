15:31, 9 мая 2026

Снимок из космоса зафиксировал пятна в акватории Туапсе

Акватория у Туапсе. Снимок Sentinel-2A от 06.05.25, источник "Прозрачный мир", https://t.me/twrussia/6047.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятна в море от Шепси до по порта и городского пляжа Туапсе зафиксировал снимок из космоса. Пятна не обязательно означают, что на воде находятся нефтяные пленки, но ранее здесь уже фиксировались пленочные загрязнения, указал проект "Прозрачный мир".

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Снимок от 6 мая, сделанный со спутника дистанционного зондирования земли  Sentinel-2A, проанализировали эксперты "Прозрачного мира". "В акватории у Туапсе и южнее вдоль побережья видны вытянутые пятна и мутные полосы. Наиболее заметные следы просматриваются напротив порта и городского пляжа, а также ниже по береговой линии в сторону Гизель-Дере, Дедеркоя, Шепси и Магри", - говорится в описании снимка

"По одному оптическому изображению нельзя автоматически утверждать, что все видимые следы являются нефтепродуктами. Часть из них может объясняться прибрежной мутностью, течениями, тенями облаков или другими причинами. Однако стоит учитывать, что в этой акватории уже фиксировались плёночные загрязнения", - говорится в сообщении. 

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Суд изъял в пользу государства земли элитного поселка Маяк в Геленджике
Переквалифицировано обвинение бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко
Пляж в Витязево исключен из зоны ЧС
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе
Рубен Варданян
Пашинян Никол Владимирович
Щукин Федор Вячеславович
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
