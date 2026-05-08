23:56, 8 мая 2026

Пляж в Витязево исключен из зоны ЧС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участок пляжа, где впервые была применена технология отсыпки привозным песком, официально открыт для отдыхающих, сообщила мэр Анапы. Авторы комментариев в Telegram недовольны качеством песка и остатками мазутных загрязнений на побережье. 

Как писал "Кавказский узел", тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне. До этого власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону.  На пляже станицы Благовещенской в Анапе устанавливают навесы и готовят пляж к открытию, несмотря на то, что новым песком он не засыпан, сообщили блогеры.

Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действенный способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

Мэр Анапы Светлана Маслова сегодня подписала постановление об исключении из опасной зоны тестового участка пляжа в районе Витязево. Речь идет о пляжной территории протяженностью в километр, где впервые была применена тестовая технология по отсыпке привозным песком. 

Основанием для решения стало заключение краевого управления Роспотребнадзора – ведомство подтвердило, что пляж соответствует санитарным нормам и требованиям. 

“Это значит, что подтверждена безопасность морской воды и песка, и этот участок пляжа может готовиться к приему отдыхающих. Сейчас по такому же принципу идет восстановление остальных пляжных территорий”, – написала чиновница в своем Telegram-канале. 

Она также сообщила, что завершен завоз песка на участок берега от Лечебного пляжа до речки Анапки, где расположены 12 пляжей, а также продолжается отсыпка участка от речки Анапки до санатория “Бимлюк”. В свою очередь Оперштаб Кубани сообщил, что работы ведутся под “ежедневным двойным контролем” со стороны министерства ГО и ЧС и администрации Анапы.

Комментаторы в Telegram, комментируя публикацию Масловой, раскритиковали качество привозного песка. “А вы видели этот чудо-песок на центральном пляже и как его отсыпали? Вчера гуляли и в шоке были от "улучшений" пляжной линии”, – написал пользователь с ником Я. 

“Походите по новому песку в Анапе босиком. Очень много глины. Не то что полежать, ходить невозможно”, – заметила Лариса. 

“В Витязево на Центральном пляже рядом с пирсом есть качели и городок детский, так вот они все у мазуте, людей очень много приехало, все садятся на качели и марают одежду. Также Паралия привели в порядок только в начале от дороги, другая половина к морю – так там мусорки все полные все вокруг валяется. И опять, где выход к морю – лавочки в мазуте не присесть, выход к морю засыпан огромной кучей песка”, – написала Grinna.

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, предположили ранее пользователи сети. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

