Кавказский узел

16:53, 22 апреля 2026

Качество привозного песка на пляжах Анапы вызвало вопросы пользователей

Засыпка пляжа песком. Скриншот https://www.instagram.com/p/DV3Qxu-jOEg/Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Краснодарского края рапортовали о начала засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого 3,5 километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", власти Анапы планируют завезти новый песок на пляжи курорта в четыре этапа, всего на работы отводится 90 дней. работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

В Анапе началась отсыпка песка для восстановления пляжей. Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Первый – от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Протяженность отрезка – 3,5 километра. Сейчас там обустроили временную дорогу для проезда техники, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Специалисты будут насыпать дополнительный слой песка толщиной не менее 50 сантиметров. Раннее эту технологию опробовали на тестовом участке.  Эксперимент подтвердил свою эффективность: береговая зона получила положительное заключение Роспотребнадзора и признана безопасной для отдыха. Для отсыпки используют песок из ближайших карьеров. По составу он максимально близок к местному грунту, говорится в сообщении.

Пользователи Telegram усомнились в качестве привозного песка

21:04 26.03.2026
Отсыпка пляжей Анапы недостаточна для безопасности отдыхающих
Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы. Качество самого песка, который использован для отсыпки одного из пляжей, не соответствует тому, к которому привыкли туристы в Анапе, и может поставить репутацию курорта под угрозу, указали экологи и активисты.

Сообщение о начале отсыпки пляжей Анапы перепостил в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский, оно набрало 19 комментариев. Большинство пользователей выразили опасения, что песок по качеству далек от песка анапских пляжей. 

"Если не очистить песок от глины и камней, придётся искать другое место для отдыха.  А не хотелось бы этого. Люблю Витязево, но вынуждают не ехать туда", - написала Alla Belikova.

"Если будет также как на тестовом участке с глиной и камнями, лучше бы не обсыпали тогда совсем. Анапа лишается к сожалению одного из главных своих преимуществ и активов, если не главного по сравнению с другими курортами нашего юга", - указал Konstantin.

"Отсыпка пляжей "добьет пляжи, превратив их грязелечебницу, с девизом "Все для народа"", - предположил Александр Бильдин.

"Мне одной кажется что этот песок все же отличается от природного. Что на пляжах.. он совсем другой по сыпучести?" - спросила Ольга.

"Конечно, это карьерный, строительный песок, а морской - окатанный, промытый", - ответил ей Николай 22.

"Вам не кажется, это совсем другой песок, - поддержала Ольга Е.

Опасения высказали и читатели блога "Маковозовы", где новость набрала 9 комментариев.

"Песок не хочет высыпаться из кузова. Прилип. Сыпучесть плохая. Или мокрый, или с глиной.С дюн бы " выскочил" на "Ура", - прокомментировал Олег Андрианов видео, на котором из кузова грузовика пытаются высыпать песок на пляж.

"На пескобетон смахивает", - добавил Алексей.

"Цвет, конечно, ужас", - считает Любовь.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
