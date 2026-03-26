Отсыпка пляжей Анапы недостаточна для безопасности отдыхающих

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы. Качество самого песка, который использован для отсыпки одного из пляжей, не соответствует тому, к которому привыкли туристы в Анапе, и может поставить репутацию курорта под угрозу, указали экологи и активисты.

Как писал "Кавказский узел", качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи.

Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" исключены из зоны чрезвычайной ситуации в связи с разливом мазута. Решение об их открытии будет принимать Роспотребнадзор. Ранее арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Новый карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, он лишь временно скроет загрязнение, уверен эколог Валерий Бриних.

"Мазут проник на глубину до метра в грунтовые воды, донные отложения и береговую зону. Засыпка новым песком создаст барьерный слой, но не устранит токсины под ним. При волнении моря, приливах, отливах, эрозии берега загрязненный нижний слой будет постепенно вымываться и смешиваться с новым песком и морской водой. Полициклические ароматические углеводороды из мазута - канцерогены, которые сохраняются десятилетиями. Обеспечить полную безопасность отдыхающим невозможно без полного удаления загрязненного грунта, что власти не делают из-за высокой стоимости и длительности работ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, слой в 70 сантиметров теоретически может создать временный барьер, но практически он неизбежно перемешается со старым загрязненным песком.

"Естественная эрозия берега при штормах и волнении моря, движение грунтовых вод, действия самих отдыхающих, работа пляжной техники для уборки и выравнивания, все это приведет к тому, что через один-два сезона границы между слоями размоются, и токсины начнут проявляться на поверхности. Кроме того, 70 сантиметров - это недостаточная глубина, если мазут проник глубже метра, как показывают некоторые пробы. Морская вода циркулирует через песок, вымывая токсины снизу вверх, что делает барьер проницаемым», - указал он.

Что касается, жалоб пользователей на пыльный и глинистый песок, то они указывают на низкое качество привозного материала.

Качество привезенного на пляж песка вызвало вопросы анапчан Песок, засыпанный на пляж "Мираклеон", мелкий и похож на глину, рассказали пользователи Telegram.

"Пляжный песок должен быть кварцевым, крупнозернистым, чистым, без примесей глины и пыли, чтобы хорошо дренировать воду и не прилипать к коже. Карьерный песок часто содержит глину, мелкую пыль, что делает его непригодным для пляжей", - подчеркнул он.

Аспирант-эколог Российского биотехнологического университета Андрей Макаров согласен с мнением эколога.

"Некварцевый песок не решает проблему мазутного загрязнения, это, скорее, косметическая мера. Мазут остается в глубоких слоях грунта, в донных отложениях прибрежной зоны, в грунтовых водах. Новый песок создает временный визуальный эффект чистого пляжа, но токсины никуда не исчезают. Бензапирен и другие канцерогены из мазута медленно мигрируют через песчаный слой вверх, особенно при контакте с морской водой, которая постоянно циркулирует через грунт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, проблему решит полная выемка загрязненного грунта на глубину до 1,5-2 метров.

"70 сантиметров нового песка - это недостаточный барьер. Песчаные слои неизбежно перемешиваются из-за природных процессов, через год-два слои начнут смешиваться, токсины выйдут на поверхность. Для надежного барьера нужен слой минимум 1,5 метра плюс водонепроницаемая мембрана между слоями, но это технически сложно и дорого. А если новый песок пыльный и глинистый, то он непригоден для пляжей", - отметил специалист.

Эколог, который говорил на условиях анонимности, также считает, что карьерный песок с высоким содержанием глины и пыли совершенно непригоден для пляжей.

"Он липнет к телу, превращается в грязь при намокании, при высыхании образует пылевые облака, которые попадают в глаза, нос, легкие. Качественный пляжный песок должен быть кварцевым, крупнозернистым, чистым, хорошо дренирующим воду. Вместо этого людям предлагают глинистую смесь, которая создает дискомфорт и может содержать дополнительные загрязнения из карьера", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следовательно, этот песок не решает проблему пляжей.

"Новый некварцевый песок из карьеров абсолютно не решает проблему мазутного загрязнения. Новый песок создаст иллюзию чистоты на один-два сезона, а потом загрязнение проявится снова через эрозию, штормы, перемешивание слоев. Границы между слоями размоются, и мазут окажется на поверхности. Для реального барьера нужен слой минимум 1,5 метра, но даже это не гарантирует безопасность без полного удаления загрязнения", - подчеркнул он.

Судьба пляжей вызывает опасения

Блогер Андрей Маковозов также полагает, что новый песок не решит проблему.

"По сути единственный критерий, по которому сейчас оценивают его качество, это отсутствие углеводородов в составе, а реальный физико-химический состав, визуальная и лечебная составляющая, как я понял, никого не волнует, а это ключевая проблема", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается глубины в 70 сантиметров, то этого, по его мнению, должно хватить.

"В принципе 70 сантиметров достаточно, если будут отсыпать от кромки воды до дюн, примерно такой объем и был изъят в ходе вывоза, а также смыт после разрушительного шторма два года назад, в ноябре 2023 года. Но сам этот песок абсолютно непригоден для использования в рекреационных целях. "Эксперимент" считаю неудачным, ведь изначально нам обещали, что по составу и внешнему виду этот песок будет идентичным. Я сейчас дома ведут ремонтные работы, заказывал песок, так мне привезли песок с карьера гораздо чище и лучше по внешнему виду, чем тот, что завезли в Витязево", - указал он.

Маковозов также добавил, что есть опасность, что Анапа перестанет считаться курортом с лечебным песком.

"Администрация города заявила, что в течение трех месяцев этим песком планируют отсыпать все пляжи, но я считаю, что лучше было бы вообще ничего не делать и оставить как есть. В противном случае Анапа как курорт с лечебным песком перестанет существовать. Надежды на перемешивание с песком с дюн неосновательны - на это уйдёт много лет, за которые люди окончательно разочаруется в "обновленных" пляжах, ведь имидж курорта и так был подпорчен мазутной историей. Если пляжи отсыпать для "галочки", чтобы Роспотребнадзор дал добро на открытие пляжей, то это будет "пиррова" победа - формально пляжи будут открыты, но по факту отдыхать на таком песке будет невозможно, особенно для тех, кто много лет раньше отдыхал в Анапе и сразу ощутит ужасающий контраст в качестве песка", - подчеркнул он.

Активистка Жанна Рыбак, занимающаяся уборкой мазута на пляжах, считает засыпку песка преждевременной.

"Я думаю, что работы на затонувших танкерах еще не завершены, и сказать наверняка, что выбросов больше не будет, вряд ли кто-то решится. Можно насыпать и 170 сантиметров, а море все равно сильнее. Это несложно было понять, наблюдая за защитным валом и что с ним происходило за один сильный шторм. Летом штормов минимум, поэтому в сезон размытие и перемешивание песка будет малозаметным. А вот в будущем это обязательно произойдет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, тип этого песка абсолютно не подходит с точки зрения пляжного отдыха.

"Достаточно взять его в руки или пройти по нему, чтобы это понять", - указала она.