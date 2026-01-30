×

16:25, 30 января 2026

Власти еще не приступили к откачке мазута с затонувших у Анапы частей танкеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Керченском проливе ведутся работы по установке свай для коффердамов, при этом сами защитные объекты уже установлены над затонувшими частями танкеров с мазутом. Откачка начнется лишь после установки свай, отчитался Росморречфлот.

Как писал "Кавказский узел", экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани.  Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. Однако защитные валы не выдержали зимних штормов, волонтеры в январе сообщали о выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов. Работы по откачке мазута из затонувших частей суден начнутся лишь после сезона штормов. Длительные работы по откачке мазута  могут привести к краху Анапы как курорта, заявили пользователи Telegram. 

Блогер Макс Анапский опубликовал в своем Telegram-канале официальный ответ Росморречфлота на его запрос о ходе работ по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе.

В официальном ответе ведомства, который датирован 29 января, говорится, что в настоящее время все три коффердама установлены, производятся работы по погружению свай, необходимых для раскрепления установленных защитных сооружений.  После этого планируется откачка, затем подъем и утилизация.

Для работы на море привлечены 28 плавсредств. По последней информации Правительства России всего в ликвидации ЧС сейчас задействовано 774 человека и 189 единиц техники, отметило ведомство.

Также в сообщении подчеркивается, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня продолжает действовать.

Губернатор поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае и заверил что Анапа будет готова принять туристов в 2026 году. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. Новогодние праздники показали снижение числа туристов в Анапе, но бронирования на майские выходные, по предварительным сведениям, показывают рост в 10% по сравнению с прошлогодними данными.

Автор: "Кавказский узел"

