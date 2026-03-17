Атака дронов зафиксирована в Ростовской области

Военные сбили беспилотники в Каменском районе Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 марта в Ростовской области сбито "порядка четырех десятков БПЛА", сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Минувшей ночью "в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Каменском районе", сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - отметил он.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.