Суд конфисковал имущество бывшего губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области, бывшего сенатора Владимира Чуба и еще нескольких лиц.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области и бывшего сенатора Владимира Чуба, миллиардера и основателя одного из крупнейших российских агрохолдингов "Юг Руси" Сергея Кислова, основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова, бывшего мэра города Шахты Дениса Станиславова и его отца Ивана Станиславова, бывшего вице-губернатора Ростовской области, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц.

Владимир Чуб занимал должность губернатора Ростовской области с октября 1991 года по июнь 2010 года. На этом посту его сменил Василий Голубев, прежде возглавлявший Ленинский муниципальный район Подмосковья. В 2011 году депутаты мурманской областной думы 24 декабря проголосовали за кандидатуру бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба на пост сенатора от Мурманской области.

Октябрьский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда компаний, подконтрольных семье Кисловых, владельцев холдинга "Юг Руси", а также краснодарскому застройщику Борису Юнанову. Суд признал, что Сергей Кислов при участии бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба незаконно распорядился имуществом государственного предприятия "Ростовский республиканский ипподром", права на который затем перешли к Борису Юнанову, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Кубани в Telegram-канале.

Ипподром представлял собой единый имущественный комплекс, который включал стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тысячи квадратных метров, коммунальную инфраструктуру (сети водо- и электроснабжения протяженностью 15,3 километра), сельскохозяйственную технику, а также 27 га земель в центре города.

"В 2000 году активом решил завладеть Сергей Кислов, для чего задействовал коррупционные связи с бывшим губернатором Ростовской области Чубом и его заместителем Станиславовым, которые обанкротили, а затем продали Кислову предприятие за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости 2 млрд рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кислов в обмен на содействие в 2007-2010 годах предоставил жене и дочери Чуба доли в своих компаниях. От участия в этих организациях обе они незаконно получили доход в размере 23 млн рублей. Сам Кислов же не использовал по назначению полученную незаконным путем собственность и не вкладывался в ее развитие. Более того, он получил займы в кредитных учреждениях за счет имущества ипподрома на общую сумму более 3 млрд рублей.

Эти деньги Кислов направил на развитие своей бизнес-структуры "Синко", работавшей в Ростовской области и Краснодарском крае и состоящей из 19 компаний. Они занимались производством хлеба, операциями с недвижимостью и ценными бумагами.

"Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик "Малюгина" и ООО "Конкур", а также еще 25 коммерческих организаций. Решение обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговор экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее заместителю и еще двум осужденным по делу о многомиллионных взятках.