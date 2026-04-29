Кавказский узел

19:13, 29 апреля 2026

Суд конфисковал имущество бывшего губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области, бывшего сенатора Владимира Чуба и еще нескольких лиц. 

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области и бывшего сенатора Владимира Чуба, миллиардера и основателя одного из крупнейших российских агрохолдингов "Юг Руси" Сергея Кислова, основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова, бывшего мэра города Шахты Дениса Станиславова и его отца Ивана Станиславова, бывшего вице-губернатора Ростовской области, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц.

Владимир Чуб занимал должность губернатора Ростовской области с октября 1991 года по июнь 2010 года. На этом посту его сменил Василий Голубев, прежде возглавлявший Ленинский муниципальный район Подмосковья. В 2011 году депутаты мурманской областной думы 24 декабря проголосовали за кандидатуру бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба на пост сенатора от Мурманской области.

Октябрьский райсуд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда компаний, подконтрольных семье Кисловых, владельцев холдинга "Юг Руси", а также краснодарскому застройщику Борису Юнанову. Суд признал, что Сергей Кислов при участии бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба незаконно распорядился имуществом государственного предприятия "Ростовский республиканский ипподром", права на который затем перешли к Борису Юнанову, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Кубани в Telegram-канале.

Ипподром представлял собой единый имущественный комплекс, который включал стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тысячи квадратных метров, коммунальную инфраструктуру (сети водо- и электроснабжения протяженностью 15,3 километра), сельскохозяйственную технику, а также 27 га земель в центре города.

"В 2000 году активом решил завладеть Сергей Кислов, для чего задействовал коррупционные связи с бывшим губернатором Ростовской области Чубом и его заместителем Станиславовым, которые обанкротили, а затем продали Кислову предприятие за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости 2 млрд рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кислов в обмен на содействие в 2007-2010 годах предоставил жене и дочери Чуба доли в своих компаниях. От участия в этих организациях обе они незаконно получили доход в размере 23 млн рублей. Сам Кислов же не использовал по назначению полученную незаконным путем собственность и не вкладывался в ее развитие. Более того, он получил займы в кредитных учреждениях за счет имущества ипподрома на общую сумму более 3 млрд рублей.

Эти деньги Кислов направил на развитие своей бизнес-структуры "Синко", работавшей в Ростовской области и Краснодарском крае и состоящей из 19 компаний. Они занимались производством хлеба, операциями с недвижимостью и ценными бумагами.

"Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик "Малюгина" и ООО "Конкур", а также еще 25 коммерческих организаций. Решение обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговор экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее заместителю и еще двум осужденным по делу о многомиллионных взятках.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Елена Золотарева (справа) в зале суда. Фото: Краснодарский краевой суд
16:03, 28 апреля 2026
Оставлен в силе приговор ростовским судьям
Мужчина с канистрой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:52, 27 апреля 2026
Житель Кубани получил срок за попытку поджога администрации
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Мужчина делает фото. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:57, 23 апреля 2026
Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 17 апреля 2026
Уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии / Thttps://www.sgb.apsny.land/news/item/133-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhany-grazhdane-rf-i-peredany-fsb-rossii
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
