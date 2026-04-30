Кавказский узел

08:08, 30 апреля 2026

В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о пострадавших и разрушениях после налета дронов в Ростовской области от властей не поступала.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 апреля житель Алексеевского района Волгоградской области госпитализирован с осколочным ранением ноги в результате атаки беспилотников.

Последний раз об атаке дронов в Ростовской области сообщалось в ночь на 26 апреля, тогда военные рапортовали о сбитых беспилотниках в Чертковском районе. 

Беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

При этом военные отчитались о 189 сбитых дронах над регионами России в ночь на 30 апреля. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Астраханской... Волгоградской... Ростовской областей", - цитирует сообщение Минобороны ТАСС. Детализация по числу сбитых БПЛА над каждым регионом не приводится. 

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
