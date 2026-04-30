В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
Информация о пострадавших и разрушениях после налета дронов в Ростовской области от властей не поступала.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 апреля житель Алексеевского района Волгоградской области госпитализирован с осколочным ранением ноги в результате атаки беспилотников.
Последний раз об атаке дронов в Ростовской области сообщалось в ночь на 26 апреля, тогда военные рапортовали о сбитых беспилотниках в Чертковском районе.
Беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
При этом военные отчитались о 189 сбитых дронах над регионами России в ночь на 30 апреля. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Астраханской... Волгоградской... Ростовской областей", - цитирует сообщение Минобороны ТАСС. Детализация по числу сбитых БПЛА над каждым регионом не приводится.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.
Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.
