В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА

Информация о пострадавших и разрушениях после налета дронов в Ростовской области от властей не поступала.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 апреля житель Алексеевского района Волгоградской области госпитализирован с осколочным ранением ноги в результате атаки беспилотников.

Последний раз об атаке дронов в Ростовской области сообщалось в ночь на 26 апреля, тогда военные рапортовали о сбитых беспилотниках в Чертковском районе.

Беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

При этом военные отчитались о 189 сбитых дронах над регионами России в ночь на 30 апреля. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Астраханской... Волгоградской... Ростовской областей", - цитирует сообщение Минобороны ТАСС. Детализация по числу сбитых БПЛА над каждым регионом не приводится.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.