Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Чертковском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 апреля было уничтожено около десятка БПЛА в четырех районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых не было.

Минувшей ночью беспилотники были сбиты в Чертковском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.