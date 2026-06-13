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17:02, 13 июня 2026

Более 20 миллионов предусмотрели власти Ростова-на-Дону для содержания беженцев с Украины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 28,1 миллиона рублей из бюджета Ростова-на-Дону планируется строительство и содержание пунктов временного размещения для беженцев и их питание. Губернатор региона сообщал, что в области остаются несколько пунктов для беженцев.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. К июлю 2022 года в области прибыли 2,3 миллиона беженцев. Некоторые вынужденные переселенцы ранее рассказали, что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации, при этом они пожаловались на задержки с выплатами. Также они заявили, что уехать в Россию им пришлось по настоянию местных властей, и что желают при первой же возможности вернуться обратно, так как в ЛНР и ДНР у них остались семьи и дома. 

Ранее некоторые беженцы из Донбасса также жаловались, что им приходится "побегать" по кабинетам чиновников, чтобы оформить выплаты. Кроме того, они подчеркнули, что для того чтобы приехать в Россию им пришлось платить за дорогу частным перевозчикам.

Власти Ростова вложат 28,1 миллиона рублей в строительство и содержание пунктов временного размещения для беженцев с Украины в 2026 году. Из этих же денег будет оплачено питание беженцев в ПВР. Информация размещена в повестке заседания Ростовской гордумы, сообщило 161.ru.

Средства для этой статьи бюджета выделили за счет межбюджетных трансфертов по линии Управления гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В конце мая этого года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе всё еще есть несколько пунктов временного размещения. Там живут прибывшие из Донбасса и с Украины.

Один из основных пунктов временного размещения находится в Азове в гостинице «Прибой». На момент января 2025 года в ней проживали 102 беженца. Из них 83 человека из ДНР. В ПВР отметили, что власти выделяют деньги на содержание беженцев в Азове, пишет издание.

"В Ростовской области продолжает работать несколько ПВРов для размещения граждан, прибывших с территорий Донбасса и Украины. Мы оказываем им всю необходимую помощь, сообщал 25 мая  в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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Автор: "Кавказский узел"

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