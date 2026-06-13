Более 20 миллионов предусмотрели власти Ростова-на-Дону для содержания беженцев с Украины

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На 28,1 миллиона рублей из бюджета Ростова-на-Дону планируется строительство и содержание пунктов временного размещения для беженцев и их питание. Губернатор региона сообщал, что в области остаются несколько пунктов для беженцев.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. К июлю 2022 года в области прибыли 2,3 миллиона беженцев. Некоторые вынужденные переселенцы ранее рассказали, что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации, при этом они пожаловались на задержки с выплатами. Также они заявили, что уехать в Россию им пришлось по настоянию местных властей, и что желают при первой же возможности вернуться обратно, так как в ЛНР и ДНР у них остались семьи и дома.

Ранее некоторые беженцы из Донбасса также жаловались, что им приходится "побегать" по кабинетам чиновников, чтобы оформить выплаты. Кроме того, они подчеркнули, что для того чтобы приехать в Россию им пришлось платить за дорогу частным перевозчикам.

Власти Ростова вложат 28,1 миллиона рублей в строительство и содержание пунктов временного размещения для беженцев с Украины в 2026 году. Из этих же денег будет оплачено питание беженцев в ПВР. Информация размещена в повестке заседания Ростовской гордумы, сообщило 161.ru.