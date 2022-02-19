Беженцы из Луганска в Красносулинском районе Ростовской области. Фото Сергея Снежина для «Кавказского узла».

19 февраля 2022, 22:34

Беженцы из ЛНР пожаловались на проблемы при эвакуации в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Красносулинский район сегодня начали прибывать первые беженцы из непризнанной Луганской народной республики. Переезд был очень длительным и тяжелым, а на новом месте не сразу был решен вопрос с питанием и размещением, рассказали приехавшие.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ростовской области ранее информировали, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы в ночь на 19 февраля с ними уже прибыли в регион. Сегодня в Ростовской области был введен режим ЧС, чиновники пояснили, что эта мера необходима для облегчения принятия юридических решений в связи с ожидаемым ростом числа беженцев. Некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших жителей Донбасса вынуждена оставаться в автобусах. Сами беженцы пожаловались на неопределенность, а также на разрыв семей из-за запрета мужчинам покидать территории непризнанных республик. Власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев с Донбасса.

Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР обеспечат в Ростовской области всем необходимым, сообщил 19 февраля представитель Госдумы Виктор Водолацкий. О начале эвакуации жителей в Ростовскую область сообщил также глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал о начале эвакуации в Россию.

В Красносулинский район, находящийся в Ростовской области, днем 19 февраля начали прибывать первые беженцы из непризнанной Луганской народной республики.

Три автобуса с беженцами корреспондент "Кавказского узла" обнаружил в хуторе Пролетарка Красносулинского района. Автобусы стояли рядом с трассой М -4 "Дон", в автобусах находилось порядка 140-190 человек. Приехавшие из ЛНР люди пожаловались, что они голодные и их никто не кормит. Присутствовавшие на месте глава Красного Сулина Павел Грузинов и заместитель главы района Валерий Шаповалов заявили корреспонденту "Кавказского узла", что им запретили давать комментарий о ситуации с беженцами, при этом чиновники не пояснили, кто именно запретил им давать такую информацию.

Автобусы, на которых привезли беженцев из Луганска. Фото Сергея Снежина для «Кавказского узла»Жители непризнанной республики рассказали корреспонденту "Кавказского Узла" о своей ситуации. "Мы 18 часов в автобусе, очень устали, нам хочется кушать, с нами много детей", - пожаловались люди.

"Очень трудной была дорога, ехали 18 часов, я плохо передвигаюсь, взяла с собой одну сумочку и с помощью палочек еле дошла", - рассказала одна из беженок.

"По телевизору каждые десять минут говорили, что нужно эвакуироваться. Схватила что есть, и шла пешком до автобусов. Там посадили и повезли в Россию, я даже не знаю где мы, очень хочу назад домой, думаю, зря я вообще уехала. Просто дома в Луганске стало страшно, говорят, война будет, поэтому испугалась и уехала. Всю жизнь работала до самой пенсии, но Украина мне ничего не платит, платит Россия. Раньше получала шесть тысяч, сейчас подняли до семи", - рассказала корреспонденту "Кавказского Узла" одна из приехавших в автобусе женщин.

"С 2014 года прячемся по подвалам, хочется уже нормальной жизни, хочется, чтобы нас присоединили к России, и жить как все. Я с Кировска, день назад, 18 февраля, сильно бомбили. Как утром начались взрывы так и продолжались до самой ночи, до этого так не бомбили. Испугалась, конечно, взяла с собой только документы и внука, и вот приехала, потому что не знаю, что дальше будет", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" еще одна прибывшая из ЛНР женщина.

Она также рассказала, что всю жизнь проработала медиком, в ЛНР ей платят пенсию 7900 рублей, раньше шесть тысяч рублей платили. "У меня дочка живёт в России, тут обосновалась, сейчас, думаю, может, к ней поехать, она звала", - сказала она.

В прибывших в Ростовскую область из Луганска автобусах в основном женщины и дети. Фото Сергея Снежина для «Кавказского узла»"Нам лучше бы с Россией, так как у нас в ЛНР нет никаких перспектив - ни в работе, ни в учёбе. Всё поразбивали, всё разгромили и повыносили, для людей ничего не делается. И это местные всё сделали, люди бросали, уезжали, следить некому и всё растянули. Мы очень хотим, чтобы Россия нас признала и присоединила. Хочется определённости и стабильности", - рассказала в автобусе молодая мама с ребёнком.

К автобусу подъехала скорая, врач провела осмотр и оказала помощь людям. Также автобусы сопровождали сотрудники полиции и МЧС.

"Я с Кировска, у нас начали стрелять, поэтому я уехала с внучкой, но уже сейчас хочу вернуться, мне дома всё же лучше",  - заявила Любовь Стефанова.

"Мы пока ещё не добрались до конечного пункта, часть людей тут оставили, а нас дальше повезут. Никто не кормил. Конечно, трудно, 18 часов уже едем, и когда доедем - не знаю, вроде как сказали, что в другую гостиницу повезут, в этой больше свободных мест нет", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" пожилая женщина.

Всего в Пролетарке беженцев поселили в двух гостиницах. В одной 24 человека, во второй четыре семьи. В первой гостинице в холле шла перепись приезжих и оформление по номерам. Вопрос с питанием решён, после оформления все прибывшие пойдут в столовую, которая находится тут же при гостинице, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" глава поселения и сотрудница гостиницы.

"Было тяжело и холодно в автобусе. Ваша сторона (Россия) очень хорошо приняла, но отели, куда нас привезли, - для дальнобойщиков, они не рассчитаны для детей, а у меня две девочки. Я подняла скандал, и меня привезли сюда, тут конечно, получше (в Пролетарке). Надеюсь, нас покормят, очень хочется есть. На 10 тысяч рублей, которые обещал Путин, мы не рассчитываем, не из-за этого сюда ехали, убегали от войны", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" приехавшая из ЛНР Оксана Золоторёва.

"Я, можно сказать, беженка со стажем, уже имела опыт 2014 года, тогда тоже уезжала в Россию, поэтому я знаю все трудности и с собой взяла вещи даже на весну, так как неизвестно, насколько тут задержимся", - сказала она.

Хорошо бы, чтобы беженцев накормили и отвезли домой, отметила Оксана Золоторёва, заявив, что она не очень хочет тут оставаться и у неё есть свой дом.

Регистрация беженцев. Фото Сергея Снежина для «Кавказского узла»"По ночам стало страшно, много стреляют, аж стёкла дрожат. И даже не понятно, кто и откуда ведёт стрельбу, стрелять начали именно в последние дни, по крайней мере в моём городе Стаханов. А где передовая - Первомайск и Кировск - там вообще постоянно стреляют всё время. Это города-призраки, там, кроме военных, и нет никого, все поуезжали, остались только пенсионеры, так как им ехать некуда. Им помогает администрация, гуманитарку раздают", -  рассказала Оксана Золоторёва.

"Дочь и муж остались в Луганске, они военнослужащие, их не отпустили, а я с внуком уехала. В последние дни стало страшно, начали стрелять, поэтому уехала. Однако, я думаю тут пробыть не больше недели и вернуться домой, дома лучше. Встретили нас хорошо, разместили, но все хотят побыстрее вернуться, как только нормализуется обстановка", - рассказала еще одна беженка Лена.

На другой стороне трассы "Дон" разместилась вторая группа беженцев. В магазине одна из приехавших женщин покупала сим-карту, при этом она показывала продавцу украинский паспорт и пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что другого у неё нет.

Также в магазин зашли за продуктами три подростка, как выяснилось, это были школьники из Луганска. Они заявили, что про стрельбу в ЛНР они ничего не знают. "Нам сказали - езжайте, учебный год временно остановлен, мы сели и поехали. Для нас это как приключение, нам интересно, мы никогда не были в России. Единственно плохо, что разместили нас не в городе, а в селе, тут особо и посмотреть не на что", - пожаловались дети.

Об этом говорили многие беженцы, пояснив, что им неудобно быть вдали от города. Среди них много пожилых людей, многим нужна медицинская помощь, нужна больница, а тут её нет, не понятно, что будет с людьми, которым понадобится помощь врача, отметили беженцы. Они опасаются, будут ли к ним приезжать скорые из Красного Сулина, или будут туда возить людей, это очень пугает и волнует людей, с учётом того, что о наличии общественного транспорта в месте их нахождения им неизвестно.

Беженцев поселили гостинице. Фото Сергея Снежина для «Кавказского узла»"Нам в гостинице сказали, что кормить не будут, поваров у них вроде нет. А у меня денег две тысячи и трое детей, я просто не знаю, что делать. Пошла вот, купила яйца и печенье, вот наша еда. Так и не знаю, как я назад уеду, уже не рада, что я вообще уехала из дома. Говорят, тем, кто из ДНР, им прямо на таможне по 10 тысяч рублей давали, а нас даже кормить не собираются. Уехала из-за того, что начали говорить, что нужно уезжать, война должна начаться. Ну да, стреляют, особенно по ночам в последнее время, конечно страшно, за детей особенно, поэтому и уехала", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пожилая женщина.

Другие беженцы так же подтвердили информацию, что в гостинице их кормить не будут. В одном из номеров было четыре человека, все из Луганска. Они рассказали, что в республике началась стрельба, а по телевизору глава ЛНР Леонид Пасечник говорил каждые 10-15 минут, что нужно уезжать. "Для этого предоставят автобусы, в России будет трехразовое питание, правда, с этим не понятно, в гостинице сказали, что они кормить нас не будут. Мы приехали сами, мужья и сыновья там остались. Мы вообще с сыном на машине ехали, так как много вещей у нас было. Но на КПП нас остановили, сына не пропустили, а нас пересадили в автобус", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из женщин. Она заявила, что хочет, чтобы их признали независимыми. и Украина от них отстала. "Восемь лет длится эта катавасия, которая ни к чему не приводит, нужно уже что-то решать и жить нормально, а не на чемоданах", - пожаловалась женщина.

Еще одна пожилая женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живёт в Луганске на девятом этаже и ей очень страшно, когда слышно взрывы. "Я понять не могу: раньше была одна страна, все хорошо и дружно жили, теперь разделились и перестали понимать друг друга. Это не правильно, все должны жить в мире", - сказала она.

Уже ближе к вечеру глава Красного Сулина Павел Грузинов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос с питанием решён, все люди будут накормлены, проблем нет. Часть беженцев повезут в гостиницу в Красный Сулин, добавил он.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины", "Тысячи жителей Донбасса проголосовали на выборах в Ростовской области", "Аналитики назвали непрозрачной организацию голосования жителей Донбасса в Ростовской области".

Автор: Сергей Снежин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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