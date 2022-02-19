Беженцы из ЛНР пожаловались на проблемы при эвакуации в Ростовскую область

19 февраля 2022, 22:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Красносулинский район сегодня начали прибывать первые беженцы из непризнанной Луганской народной республики. Переезд был очень длительным и тяжелым, а на новом месте не сразу был решен вопрос с питанием и размещением, рассказали приехавшие.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ростовской области ранее информировали, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы в ночь на 19 февраля с ними уже прибыли в регион. Сегодня в Ростовской области был введен режим ЧС, чиновники пояснили, что эта мера необходима для облегчения принятия юридических решений в связи с ожидаемым ростом числа беженцев. Некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших жителей Донбасса вынуждена оставаться в автобусах. Сами беженцы пожаловались на неопределенность, а также на разрыв семей из-за запрета мужчинам покидать территории непризнанных республик. Власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев с Донбасса.

Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР обеспечат в Ростовской области всем необходимым, сообщил 19 февраля представитель Госдумы Виктор Водолацкий. О начале эвакуации жителей в Ростовскую область сообщил также глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал о начале эвакуации в Россию.

В Красносулинский район, находящийся в Ростовской области, днем 19 февраля начали прибывать первые беженцы из непризнанной Луганской народной республики.

Три автобуса с беженцами корреспондент "Кавказского узла" обнаружил в хуторе Пролетарка Красносулинского района. Автобусы стояли рядом с трассой М -4 "Дон", в автобусах находилось порядка 140-190 человек. Приехавшие из ЛНР люди пожаловались, что они голодные и их никто не кормит. Присутствовавшие на месте глава Красного Сулина Павел Грузинов и заместитель главы района Валерий Шаповалов заявили корреспонденту "Кавказского узла", что им запретили давать комментарий о ситуации с беженцами, при этом чиновники не пояснили, кто именно запретил им давать такую информацию.

Жители непризнанной республики рассказали корреспонденту "Кавказского Узла" о своей ситуации. "Мы 18 часов в автобусе, очень устали, нам хочется кушать, с нами много детей", - пожаловались люди.

"Очень трудной была дорога, ехали 18 часов, я плохо передвигаюсь, взяла с собой одну сумочку и с помощью палочек еле дошла", - рассказала одна из беженок.

"По телевизору каждые десять минут говорили, что нужно эвакуироваться. Схватила что есть, и шла пешком до автобусов. Там посадили и повезли в Россию, я даже не знаю где мы, очень хочу назад домой, думаю, зря я вообще уехала. Просто дома в Луганске стало страшно, говорят, война будет, поэтому испугалась и уехала. Всю жизнь работала до самой пенсии, но Украина мне ничего не платит, платит Россия. Раньше получала шесть тысяч, сейчас подняли до семи", - рассказала корреспонденту "Кавказского Узла" одна из приехавших в автобусе женщин.

"С 2014 года прячемся по подвалам, хочется уже нормальной жизни, хочется, чтобы нас присоединили к России, и жить как все. Я с Кировска, день назад, 18 февраля, сильно бомбили. Как утром начались взрывы так и продолжались до самой ночи, до этого так не бомбили. Испугалась, конечно, взяла с собой только документы и внука, и вот приехала, потому что не знаю, что дальше будет", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" еще одна прибывшая из ЛНР женщина.

Она также рассказала, что всю жизнь проработала медиком, в ЛНР ей платят пенсию 7900 рублей, раньше шесть тысяч рублей платили. "У меня дочка живёт в России, тут обосновалась, сейчас, думаю, может, к ней поехать, она звала", - сказала она.

"Нам лучше бы с Россией, так как у нас в ЛНР нет никаких перспектив - ни в работе, ни в учёбе. Всё поразбивали, всё разгромили и повыносили, для людей ничего не делается. И это местные всё сделали, люди бросали, уезжали, следить некому и всё растянули. Мы очень хотим, чтобы Россия нас признала и присоединила. Хочется определённости и стабильности", - рассказала в автобусе молодая мама с ребёнком.

К автобусу подъехала скорая, врач провела осмотр и оказала помощь людям. Также автобусы сопровождали сотрудники полиции и МЧС.

"Я с Кировска, у нас начали стрелять, поэтому я уехала с внучкой, но уже сейчас хочу вернуться, мне дома всё же лучше", - заявила Любовь Стефанова.

"Мы пока ещё не добрались до конечного пункта, часть людей тут оставили, а нас дальше повезут. Никто не кормил. Конечно, трудно, 18 часов уже едем, и когда доедем - не знаю, вроде как сказали, что в другую гостиницу повезут, в этой больше свободных мест нет", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" пожилая женщина.

Всего в Пролетарке беженцев поселили в двух гостиницах. В одной 24 человека, во второй четыре семьи. В первой гостинице в холле шла перепись приезжих и оформление по номерам. Вопрос с питанием решён, после оформления все прибывшие пойдут в столовую, которая находится тут же при гостинице, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" глава поселения и сотрудница гостиницы.

"Было тяжело и холодно в автобусе. Ваша сторона (Россия) очень хорошо приняла, но отели, куда нас привезли, - для дальнобойщиков, они не рассчитаны для детей, а у меня две девочки. Я подняла скандал, и меня привезли сюда, тут конечно, получше (в Пролетарке). Надеюсь, нас покормят, очень хочется есть. На 10 тысяч рублей, которые обещал Путин, мы не рассчитываем, не из-за этого сюда ехали, убегали от войны", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" приехавшая из ЛНР Оксана Золоторёва.

"Я, можно сказать, беженка со стажем, уже имела опыт 2014 года, тогда тоже уезжала в Россию, поэтому я знаю все трудности и с собой взяла вещи даже на весну, так как неизвестно, насколько тут задержимся", - сказала она.

Хорошо бы, чтобы беженцев накормили и отвезли домой, отметила Оксана Золоторёва, заявив, что она не очень хочет тут оставаться и у неё есть свой дом.

"По ночам стало страшно, много стреляют, аж стёкла дрожат. И даже не понятно, кто и откуда ведёт стрельбу, стрелять начали именно в последние дни, по крайней мере в моём городе Стаханов. А где передовая - Первомайск и Кировск - там вообще постоянно стреляют всё время. Это города-призраки, там, кроме военных, и нет никого, все поуезжали, остались только пенсионеры, так как им ехать некуда. Им помогает администрация, гуманитарку раздают", - рассказала Оксана Золоторёва.

"Дочь и муж остались в Луганске, они военнослужащие, их не отпустили, а я с внуком уехала. В последние дни стало страшно, начали стрелять, поэтому уехала. Однако, я думаю тут пробыть не больше недели и вернуться домой, дома лучше. Встретили нас хорошо, разместили, но все хотят побыстрее вернуться, как только нормализуется обстановка", - рассказала еще одна беженка Лена.

На другой стороне трассы "Дон" разместилась вторая группа беженцев. В магазине одна из приехавших женщин покупала сим-карту, при этом она показывала продавцу украинский паспорт и пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что другого у неё нет.

Также в магазин зашли за продуктами три подростка, как выяснилось, это были школьники из Луганска. Они заявили, что про стрельбу в ЛНР они ничего не знают. "Нам сказали - езжайте, учебный год временно остановлен, мы сели и поехали. Для нас это как приключение, нам интересно, мы никогда не были в России. Единственно плохо, что разместили нас не в городе, а в селе, тут особо и посмотреть не на что", - пожаловались дети.

Об этом говорили многие беженцы, пояснив, что им неудобно быть вдали от города. Среди них много пожилых людей, многим нужна медицинская помощь, нужна больница, а тут её нет, не понятно, что будет с людьми, которым понадобится помощь врача, отметили беженцы. Они опасаются, будут ли к ним приезжать скорые из Красного Сулина, или будут туда возить людей, это очень пугает и волнует людей, с учётом того, что о наличии общественного транспорта в месте их нахождения им неизвестно.

"Нам в гостинице сказали, что кормить не будут, поваров у них вроде нет. А у меня денег две тысячи и трое детей, я просто не знаю, что делать. Пошла вот, купила яйца и печенье, вот наша еда. Так и не знаю, как я назад уеду, уже не рада, что я вообще уехала из дома. Говорят, тем, кто из ДНР, им прямо на таможне по 10 тысяч рублей давали, а нас даже кормить не собираются. Уехала из-за того, что начали говорить, что нужно уезжать, война должна начаться. Ну да, стреляют, особенно по ночам в последнее время, конечно страшно, за детей особенно, поэтому и уехала", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пожилая женщина.

Другие беженцы так же подтвердили информацию, что в гостинице их кормить не будут. В одном из номеров было четыре человека, все из Луганска. Они рассказали, что в республике началась стрельба, а по телевизору глава ЛНР Леонид Пасечник говорил каждые 10-15 минут, что нужно уезжать. "Для этого предоставят автобусы, в России будет трехразовое питание, правда, с этим не понятно, в гостинице сказали, что они кормить нас не будут. Мы приехали сами, мужья и сыновья там остались. Мы вообще с сыном на машине ехали, так как много вещей у нас было. Но на КПП нас остановили, сына не пропустили, а нас пересадили в автобус", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из женщин. Она заявила, что хочет, чтобы их признали независимыми. и Украина от них отстала. "Восемь лет длится эта катавасия, которая ни к чему не приводит, нужно уже что-то решать и жить нормально, а не на чемоданах", - пожаловалась женщина.

Еще одна пожилая женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живёт в Луганске на девятом этаже и ей очень страшно, когда слышно взрывы. "Я понять не могу: раньше была одна страна, все хорошо и дружно жили, теперь разделились и перестали понимать друг друга. Это не правильно, все должны жить в мире", - сказала она.

Уже ближе к вечеру глава Красного Сулина Павел Грузинов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос с питанием решён, все люди будут накормлены, проблем нет. Часть беженцев повезут в гостиницу в Красный Сулин, добавил он.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".