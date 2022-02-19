Режим ЧС введен в Ростовской области в связи с прибытием беженцев

19 февраля 2022, 11:04

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Власти Ростовской ввели режим ЧС в регионе для облегчения принятия юридических решений в связи с ожидаемым ростом числа беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ростовской области ранее информировали, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы в ночь на 19 февраля с ними уже прибыли в регион.

Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР обеспечат в Ростовской области всем необходимым, сообщил 19 февраля представитель Госдумы Виктор Водолацкий. О начале эвакуации жителей в Ростовскую область сообщил также глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал о начале эвакуации в Россию.

Власти Ростовской области приняли решение ввести в области режим чрезвычайной ситуации, сообщил сегодня губернатор региона Василий Голубев.

"Из-за роста количества граждан, которые пересекают границу Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "чрезвычайная ситуация" с 10.00 [мск] 19 февраля 2022 года. Это облегчает принятие юридических решений", – привело сегодня РИА "Новости" слова Голубева.

Губернатор уточнил, что 1 692 эвакуированных жителя ДНР и ЛНР находятся в пунктах размещения в Ростовской области, всего подготовлены 143 таких пункта, информировал сегодня "Интерфакс".

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

"Кавказский узел" также писал, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2021 году приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму в Матвеево-Курганском и Красносулинским районах Ростовской области. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Донбасса признались, что проголосовали за те партии, которые поддерживают присоединение самопровозглашенных республик к России. Они назвали возможность проголосовать "дополнительным бонусом" к получению российского гражданства.