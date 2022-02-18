Автомобильный пункт пропуска "Матвеев-Курган" на границе Ростовской области с Украиной. Фото: http://customsonline.ru

18 февраля 2022, 17:58

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации людей в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР обеспечат в Ростовской области всем необходимым, сообщил представитель Госдумы Виктор Водолацкий. О начале эвакуации жителей в Ростовскую область сообщил сегодня глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал о начале эвакуации в Россию.

Ростовская область располагает достаточным опытом, чтобы принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Их обеспечат всем необходимым, заявил  сегодня первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. "Есть уже наработанные действия в части приема беженцев, <…> и больших проблем у людей, которые будут пересекать границу, не будет. Если начнется массовое перемещение людей, они будут обеспечены всем необходимым - и медицинским обслуживанием, и социальным, будет организовано питание. Ростовская область справится с этой задачей", - привело сегодня его слова ТАСС

О том, что в Ростовской области созданы пункты размещения жителей Донецкой народной республики, сообщил сегодня глава ДНР Денис Пушилин. Он призвал жителей республики временно уехать в эвакуацию, так как в ближайшее время Украина отдаст приказ о начале наступления.

С 18 февраля, организован "массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", сообщил сегодня глава самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.  Он добавил, что по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения граждан, проинформировало сегодня Донецкое агентство новостей. "Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким", - привело его слова агентство.

По  словам Пушилина, президент Украины в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе и "реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР", сообщило сегодня РБК.

Из самопровозглашенной Луганской народной республики будут массово эвакуировать мирных жителей в Россию, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", привело его слова агентство "Луганскинформ".

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года. 

"Кавказский узел" также писал, что жители самопровозглашенных  Донецкой и Луганской народных республик в 2021 году приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму в Матвеево-Курганском и Красносулинским районах Ростовской области. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Донбасса признались, что проголосовали за те партии, которые поддерживают присоединение самопровозглашенных республик к России. Они назвали возможность проголосовать "дополнительным бонусом" к получению российского гражданства.

Примечание:

"Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины", "Тысячи жителей Донбасса проголосовали на выборах в Ростовской области", "Аналитики назвали непрозрачной организацию голосования жителей Донбасса в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 февраля 2022, 19:25

  • Эдуард Кокойты выдвинут кандидатом в президенты Южной Осетии

    Инициативная группа провела сегодня собрание по выдвижению второго президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты на должность президента. Кокойты охарактеризовал обстановку в непризнанной республике как крайне непростую, "сложнее, чем перед войной 2008 года".

18 февраля 2022, 18:32

18 февраля 2022, 17:08

18 февраля 2022, 16:44

18 февраля 2022, 16:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи