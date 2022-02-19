Власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев с Донбасса

19 февраля 2022, 20:38

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Все регионы Северного Кавказа готовы разместить беженцев из Донбасса, отчиталось сегодня полпредство президента России в СКФО. О готовности принять жителей самопровозглашенных ДНР И ЛНР заявили и власти Кубани, Волгоградской и Астраханской областей.

Как писал "Кавказский узел", после объявления руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР массовой эвакуации власти Ростовской области сообщили, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы прибыли в ночь на 19 февраля. Сегодня Ростовская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев. При этом некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших жителей Донбасса вынуждена оставаться в автобусах. Волгоградская область ввела режим повышенной готовности для подготовки к приему беженцев.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа объявили о готовности принять на своей территории 3,3 тысячи. беженцев из Донбасса, сообщило сегодня полпредство президента РФ в СКФО. В Дагестане ждут 600 человек, в Чечне подготовлены условия для 700 жителей, в Ингушетии располагают всем необходимым для помощи 750 беженцам, в Северной Осетии - 500, в Кабардино-Балкарии - 400. На Ставрополье готовы принять около 200 человек, в Карачаево-Черкесии - еще 150, говорится в сообщении на сайте полпредства.

О готовности разместить беженцев в Астраханской области сообщил сегодня губернатор региона Игорь Бабушкин. "В первую очередь будут задействованы круглогодичные санаторно-оздоровительные учреждения. Конечно, кров и питание – это далеко не всё. Мы организуем медицинское обслуживание с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации. Если людям придётся остаться здесь продолжительное время, предоставим желающим возможность временного трудоустройства. Министерству образования поручил решить вопрос предоставления мест в школах и дошкольных организациях. А министерству культуры – проработать досуговые программы. Война – это большая беда. Но это и время, когда люди сплачиваются и проявляют свои лучшие качества", - написал он сегодня на своей странице в Instagram.

Также о планах разместить жителей Донецка и Луганска заявил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку", - написал он в своем Telegram-канале.

В ближайшие месяцы в Краснодарском и Ставропольском краях начнется сезон отпусков, в связи с чем в этих регионах нежелательно размещение беженцев из Донбасса, заявила сегодня глава Роспотребназора Анна Попова.

Власти Ростовской области уже ведут прием беженцев. Источник в экстренных службах региона сообщил, что "планируется развертывание пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса в девяти приграничных районах и четырех городских округах Ростовской области общей численностью почти на 900 тысяч человек", проинформировало сегодня РИА "Новости".

Правительство Ростовской области попросило отельеров помочь с размещением эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщила председатель правления ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина. "Обратились к нам поздно ночью. Попросили сообщить о возможности бесплатно поселить в номерах в ближайшие дни", - привело ее слова 161.ru. Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова отметила, что сейчас "оценивают все возможности по размещению граждан", говорится в публикации.

Власти Волгоградской области объявили подготовку к прибытию беженцев, сообщила сегодня администрация губернатора на своем сайте.

Власти Калмыкии и Адыгеи к 20.20 мск не прокомментировали тему размещения беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Напомним, что независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.