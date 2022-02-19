Роспотребнадзор попросил исключить размещение беженцев на Кубани и Ставрополье

19 февраля 2022, 14:15

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В ближайшие месяцы в Краснодарском и Ставропольском краях начнется сезон отпусков, в связи с чем в этих регионах нежелательно размещение беженцев из Донбасса, заявила глава Роспотребназора Анна Попова.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростовской области готовятся места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы в ночь на 19 февраля с ними уже прибыли в регион. Сегодня в Ростовской области был введен режим ЧС, чиновники пояснили, что эта мера нужна для облегчения принятия юридических решений в связи с ожидаемым ростом числа беженцев из Донбасса. Жители ДНР рассказали о страхе неопределенности после эвакуации в Ростовскую область.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила исключить Краснодарский и Ставропольский края в качестве регионов для размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как в этих регионах в ближайшие несколько месяцев начнется отпускной сезон, передал сегодня "Коммерсант".

"Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович [Чуприян, врио главы МЧС России], к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему", – привел сегодня ТАСС слова Поповой.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что ситуация с распространением коронавируса в ДНР и ЛНР хуже, чем в местах их размещения в России. "Эпидситуация на территориях, откуда к нам идут люди, не самая благоприятная, ситуация тяжелее по ковиду как минимум, чем у нас. С учетом того, что показатели тестирований несопоставимы. Это первые риски, которые мы видим",– сказала Попова.

Напомним, что независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

За сутки на Кубани от коронавируса скончались 14 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 10 279. За сутки выявлено 4494 новых случая заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 203 541. На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 12 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 6693. За сутки выявлено 1812 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 173 773, следует из информации, опубликованной сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".