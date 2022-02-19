Жители ДНР рассказали о страхе неопределенности после эвакуации в Ростовскую область

19 февраля 2022, 13:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших жителей Донбасса вынуждена оставаться в автобусах. Сами беженцы пожаловались на неопределенность, а также на разрыв семей из-за запрета мужчинам покидать территории непризнанных республик.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ростовской области ранее информировали, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы в ночь на 19 февраля с ними уже прибыли в регион. Сегодня в Ростовской области был введен режим ЧС, чиновники пояснили, что эта мера необходима для облегчения принятия юридических решений в связи с ожидаемым ростом числа беженцев из Донбасса.

Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР обеспечат в Ростовской области всем необходимым, сообщил 19 февраля представитель Госдумы Виктор Водолацкий. О начале эвакуации жителей в Ростовскую область сообщил также глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал о начале эвакуации в Россию.

Первые автобусы с беженцами из ДНР приехали в пункт размещения под Таганрогом еще ночью. Людей привезли и высадили на КПП со стороны непризнанной республики оттуда они перешли пешком на территорию России и около двух часов ждали, когда прибудут автобусы. После чего людей привезли к детскому лагерю "Красный Десант", рассказала корреспондент "Новой газеты" Елена Романова, которая находится под Таганрогом.

По ее словам, в этом месте находятся около 35 автобусов, в каждом по 15-20 человек, люди провели в автобусах по 12-14 часов. Их никто из чиновников не встретил, питанием не обеспечил, люди ходят за продуктами в местный магазин. Много детей грудничков, с чем связано такая плохая организация – неизвестно, отметила Романова.

Она добавила, что прибывшие по-разному оценивают ситуацию. Они рассказывают, что дома стало тревожней, слышны обстрелы, но в целом Донецк живёт, ездит транспорт, подаётся вода и другие коммунальные услуги, люди ходят по городу. Часть людей заявили, что жалеют что поехали. "Мы бы лучше в случае чего в подвале лучше бы пересидели", – привела журналист слова одного из беженцев корреспонденту "Кавказского узла".

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Жители ДНР также рассказали, что связь сейчас с их домом плохая, а в России их никто не встретил. "Сидим в автобусах, не знаем, что дальше делать", – пересказала Романова слова одного жителей ДНР.

"В Гуково пока беженцев нет, но мы готовы к встрече", – сказал около 11.00 мск корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной администрации.

В администрации Красносулинского района отказались комментировать ситуацию по беженцам. "Никакой информации мы давать не будем", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы района Валерий Шаповалов.

Минувшей ночью в Красном Сулине ожидались три автобуса с беженцами, но к утру они так и не приехали. В городе готовы три пункта для размещения беженцев и еще два в районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местного отдела МЧС.

Прибывших в Ростовскую область беженцев разместили в санатории "Звезда" на берегу Таганрогского залива, сообщило сегодня РИА "Новости". "Приехали вчера поздно. Постельное болье, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой", – приведены в публикации слова жительницы ДНР Екатерины.

"У нас осталось дома два котенка, а ещё мы ехали с папой, но его не пустили", – сказала ее дочь Маргарита.

Пансионат "Звезда" принял первых беженцев в 02.00 мск 19 февраля. У некоторых людей российские паспорта, у некоторых – украинские. По прибытии они сдают тесты на коронавирус, информировал сегодня Privet-rostov.ru.

Жители ДНР рассказали, что готовили вещи заранее, за несколько дней до объявления эвакуации властями непризнанной республики. Житель ДНР, который находился за рулем перевозившего беженцев автобуса, пожаловался, что эскалация ситуации ударила по доходам населения непризнанных республик. "Мы столько не зарабатываем, чтобы в России просто отдохнуть. Вы работаете. А мы что здесь будем делать?" – привел его слова сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн".

Скоро в Донецке будет мобилизация, по этой причине всем совершеннолетним мужчинам запретили покидать территорию ДНР, привело издание слова одной из беженок Виктории.