19 февраля 2022, 19:38

Волгоградская область ввела режим повышенной готовности из-за приема беженцев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что регион готовится к приему беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР,  в связи с этим в области объявлен режим повышенной готовности.

Как писал "Кавказский узел", после объявления руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР массовой эвакуации власти Ростовской области сообщили, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), первые автобусы прибыли в ночь на 19 февраля. Сегодня Ростовская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев. При этом некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших жителей Донбасса вынуждена оставаться в автобусах. 

С сегодняшнего дня в Волгоградской области вводится режим повышенной готовности из-за эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба администрации области. "Для организации работы по приему беженцев действует оперативный штаб при администрации Волгоградской области. Идет работа по подготовке пунктов временного размещения", - отмечается в сообщении на сайте администрации

Ранее планы по размещению беженцев в волгоградской области подтвердил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. " Учитывая огромное количество беженцев, которые планируют пересекать границу Ростовской области, планируется подключать и Волгоградскую, и Астраханскую области, и Ставропольский край, и Краснодарский. В ближайшее время, к примеру, мы будем направлять 230 студентов с донецких вузов в астраханский госуниверситет. Волгоград, естественно, рядом. Он тоже будет задействован в приеме беженцев", - привело его слова V1.

Напомним, что Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область", "Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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