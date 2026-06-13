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04:38, 13 июня 2026

Супруга ростовского застройщика Чабанова экстрадирована из ОАЭ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из ОАЭ в Россию экстрадирована бывший гендиректор компании "Вант" Надежда Чабанова, которая обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков. Ее супруг Валерий Чабанов в 2017 году был осужден по этому делу.

"Кавказский узел" сообщал, что владелец компании "Вант" Валерий Чабанов был задержан в Таиланде и доставлен в Москву Национальным Центральным бюро Интерпола МВД России. в 2017 году он был признан виновным в хищении денежных средств не менее 235 дольщиков и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Супруга Чабанова Надежда, которая также проходит по делу как обвиняемая, находилась в ОАЭ, первоначально в ее экстрадиции было отказано - адвокат добился того, что в связи с достижением 60-летнего возраста она не может быть выдана российских правоохранителям.

В Россию из ОАЭ экстрадировали бывшего гендиректора концерна "Вант" Надежду Чабанову, она обвиняется в мошенничестве при строительства жилых домов в Ростове-на-Дону, пишет 12 июня Donday.ru.

Запрос об экстрадиции поступил от Генпрокуратуры Российской Федерации, было принято решение о выдаче Чабановой российской стороне. Она уже доставлена в страну для привлечения к уголовной ответственности, пишет "Коммерсант".

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Автор: "Кавказский узел"

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