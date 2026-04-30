×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:19, 30 апреля 2026

Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи направили в суд дело жителя Ингушетии, обвиненного в сборе денег для международных террористических организаций. 

Обвиняемому 33 года, он находится в следственном изоляторе. Дело против мужчины было возбуждено на основании оперативных материалов республиканского управления ФСБ. Вменяемая ему статья об организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК России) предусматривает от пятнадцати до двадцати лет заключения, а в некоторых случаях предусматривает пожизненное лишение свободы. 

Согласно версии следствия, житель Ингушетии разделял идеологию международных террористических организаций, запрещенных в России; названия и характер деятельности этих организаций следствие не уточняет. Он создал в одной из социальных сетей два открытых сообщества, где публиковал материалы, пропагандирующие терроризм. 

Среди большого объема подписчиков этих сообществ, как утверждают следователи, был организован "сбор денежных средств от неограниченного круга лиц". Обвиняемый опубликовал в них некие реквизиты и склонял пользователей сети "к участию в финансировании противоправной деятельности", сообщило региональное управление Следкома в официальном Telegram-канале. 

Мужчина еще во время следствия признал все обвинения. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что силовики отчитались о задержании 46-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в финансировании террористической организации в течение двух лет. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
Все события дня
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше