Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи направили в суд дело жителя Ингушетии, обвиненного в сборе денег для международных террористических организаций.

Обвиняемому 33 года, он находится в следственном изоляторе. Дело против мужчины было возбуждено на основании оперативных материалов республиканского управления ФСБ. Вменяемая ему статья об организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК России) предусматривает от пятнадцати до двадцати лет заключения, а в некоторых случаях предусматривает пожизненное лишение свободы.

Согласно версии следствия, житель Ингушетии разделял идеологию международных террористических организаций, запрещенных в России; названия и характер деятельности этих организаций следствие не уточняет. Он создал в одной из социальных сетей два открытых сообщества, где публиковал материалы, пропагандирующие терроризм.

Среди большого объема подписчиков этих сообществ, как утверждают следователи, был организован "сбор денежных средств от неограниченного круга лиц". Обвиняемый опубликовал в них некие реквизиты и склонял пользователей сети "к участию в финансировании противоправной деятельности", сообщило региональное управление Следкома в официальном Telegram-канале.

Мужчина еще во время следствия признал все обвинения. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что силовики отчитались о задержании 46-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в финансировании террористической организации в течение двух лет.