Житель Ростовской области задержан по делу о финансировании террористов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики отчитались о задержании 46-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в финансировании террористической организации.
Согласно версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год подозреваемый осуществлял финансирование одной из запрещенных на территории Российской Федерации организаций. По информации силовиков, речь идет об организации, причастной к экстремистской деятельности и терроризму; ее название и характер деятельности следствие не уточняет.
Переводы денежных средств производились с банковского счета подозреваемого. Дома у мужчины проведен обыск, изъяты документы и техника. По ходатайству следователя суд поместил подозреваемого под стражу, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Ростовской области в Telegram-канале.
Мужчина подозревается в финансировании терроризма . Следственные действия по делу продолжаются, отметили в ведомстве.
"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело было возбуждено против жительницы Ростовской области, которая в 2021 году перевела деньги на счет организации, признанной экстремистской.
