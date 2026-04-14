18:44, 14 апреля 2026

Обвинение запросило длительные сроки для обвиняемых в попытке поджечь ростовский военкомат

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании военного суда в Ростове-на-Дону гособвинитель запросил от 9 до 11 лет заключения для Ивана Благодатских, Ильи Кудинова и Ахмеда Рамалданова, обвиняемых в попытке поджога военкомата. Подготовку к этому поджогу курировала осведомительница ФСБ, выяснили журналисты.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2023 года были задержаны трое молодых людей, в том числе два несовершеннолетних студента, которые, по данным силовиков, намеревались поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. ФСБ назвала задержанных членами "Революционной рабочей партии", заявив, что те планировали поджечь военкоматы Советского и Железнодорожного районов города "с использованием самодельных зажигательных устройств". В июле 2024 года знакомый задержанных, ростовчанин Сергей Мищенко, был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о недоносительстве. 

Дело Благодатских, Кудинова и Рамалданова Южный окружной военный суд рассматривает с февраля 2024 года. Все трое молодых людей обвиняются в групповом покушении на теракт (часть 2 статьи 205 УК России предусматривает от двенадцати до двадцати лет заключения), Кудинову и Благодатских вменяется также вербовка для теракта (часть 1.1 статьи 205.1 УК России, от от восьми до пятнадцати лет заключения). 

На очередном заседании представитель прокуратуры запросил для обвиняемых от 9 до 11 лет строгого режима: 9 лет для Рамалданова, 10 лет для Кудинова и 11 - для Благодатских, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, проинформировала сегодня “Медиазона”*. 

Допрошенная перед прениями секретная свидетельница “Иванова” отметила, что Рамалданов планировал теракт в интересах “Революционной рабочей партии”. Все трое подсудимых были задержаны ночью 3 января 2023 года, когда ехали на такси к месту планируемого поджога. Мотивом действия Рамалданова и его соратника по партии Кудинова обвинение назвало цель “прекращения проведения специальной военной операции на территории Украины и частичной мобилизации на территории России”. 

Согласно записям в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Ахмед Рамалданов родился в декабре 2022 года в Ставрополе. Кудинов и Благодатских - уроженцы Ростова-на-Дону, оба родились в 2024 году. Их данные добавили в перечень вскоре после задержания, в феврале 2023 года. 

Роль осведомительницы ФСБ

Из материалов дела следует, что о планах поджога военкомата сотрудникам ФСБ по Ростовской области в декабре 2022 года сообщила “Иванова”, знакомая Кудинова и Рамалданова. После этого девушка втайне от них стала действовать под прикрытием силовиков “в рамках оперативно-розыскных мероприятий”: участвовала в обсуждении готовящегося поджога, выборе цели, закупке петард, изготовлении коктейлей Молотова и их испытании. Вместе с тремя обвиняемыми она была и при их задержании - именно у ее рюкзаке находились четыре бутылки с зажигательной смесью, петарды, флаг США, а также паспорта Благодатских, Кудинова и Рамалданова.

Как выяснили журналисты издания, под псевдонимом “Иванова” скрывается Вероника Горецкая - студентка юридического факультета, которая общалась с разными ростовскими активистами. В среде активистов ее в определенный момент заподозрили в сотрудничестве с силовиками: еще до дела о попытке поджога военкомата “один ее приятель угодил за решетку, другого отправили на принудительное лечение”. 

26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый Алексей Иванов. На первом открытом судебном заседании по их делу летом 2022 года была допрошена их знакомая, "студентка юрфака Г." Позднее преследование Скрипина было прекращено в связи с истечением срока давности. В октябре 2022 года суд приговорил Михаила Селицкого к 1,5 года ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды. Апелляционный суд на месяц сократил срок ограничения свободы Селицкому, а в октябре 2023 года его дело также было прекращено за истечением срока давности. 

Секретная свидетельница в своих показаниях характеризовала Илью Кудинова как “расиста” с идеями “истребления людей, в особенности государственных служащих”. Рамалданов, по ее версии, был “исламистом, который мечтает установить в России шариат”.

По утверждениям свидетельницы, в августе 2022 года оба они были волонтерами предвыборной кампании в Краснодарском крае “на стороне партии КПРФ”, и тогда Кудинов под влиянием Рамаданова “принял религию ислам путем произношения клятвы Аллаху”.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

