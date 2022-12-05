Апелляция утвердила принудительное лечение автору граффити про Путина в Ростове-на-Дону

05 декабря 2022, 21:52

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Суд на месяц сократил срок ограничения свободы ростовчанину Михаилу Селицкому по делу о вандализме по мотивам политической вражды, однако оставил в силе принудительное психиатрическое лечение, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). В прениях обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психиатрической больнице.

По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел апелляцию на приговор ростовчанину Михаилу Селицкому за граффити о Путине. Суд утвердил принудительное лечение, но снизил срок ограничения свободы на один месяц — до года и пяти месяцев, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Селицкого Рустама Мухамадеева.

В советское время инакомыслящих также отправляли в психиатрические больницы, но принудительное амбулаторное лечение тогда не практиковалось, прокомментировал "Кавказскому узлу" приговор Селицкому правозащитник Вячеслав Бахмин.

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