Военный из Дагестана убит на Украине

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Руслан Магомедов из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально названы не менее 1470 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7000 бойцов с юга России, в том числе 1469 - из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного назвала администрация Хасавюрта в отчете о передаче посмертной награды его семье.

Руслан Магомедов был посмертно награжден орденом Мужества, награду передали его дочери Кавсарат Гамзатовой, говорится в сообщении на официальном сайте муниципальной администрации. Биографические данные убитого в публикации не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1470 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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