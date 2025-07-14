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19:56, 14 июля 2025

Петицию о проблемах с водоснабжением Ставрополья поддержали более 3700 жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 3700 жителей Ставрополья подписали за четыре дня петицию с требованием модернизировать водопроводные сети и обеспечить бесперебойную подачу воды в населенные пункты. Глава региона отреагировал на обращение.

Петиция о проблеме водоснабжения Ставропольского края была опубликована на сайте change.org 10 июля. К 19.50 мск 14 июля ее подписали 3703 человека. 

“Отсутствие постоянного водоснабжения негативно отражается на здоровье наших граждан, создает неудобства в быту и значительно ухудшает качество жизни. Вода часто поступает низкого качества, а иногда ее подача вовсе прекращается на длительные периоды (...) Из-за нестабильного водоснабжения жители вынуждены приобретать дорогостоящую бутилированную воду”, - говорится в тексте петиции. 

Авторы обращения отмечают, что неоднократно направляли жалобы и запросы в местные органы власти, но не получили должной реакции. Они потребовали от властей края обследовать водопроводные сети и источники воды, модернизировать инфраструктуру водоснабжения и отремонтировать изношенные трубы, чтобы “гарантировать постоянное наличие чистой питьевой воды для всех жителей региона”. 

Подписываясь под данной петицией, мы призываем органы власти срочно приступить к исправлению сложившейся ситуации с обеспечением устойчивого водоснабжения, которое обеспечит комфортные и безопасные условия жизни каждому жителю Ставропольского края, включая семьи с детьми и наиболее уязвимые категории граждан.

Инициаторами петиции стали жители Георгиевска: по словам горожан, у них нет воды больше недели в сильную жару, при этом подвоз воды не осуществляется, а в ответ на обращения в надзорные инстанции приходят отписки, пишет “7х7”*. 

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня прокомментировал проблему водоснабжения. “Поручил краевому МинЖКХ проверить как Крайводоканал отрабатывает устранение аварий и реагирует на обращения земляков. (...) В пик жары задача Крайводоканала четко выдерживать графики подвоза воды автоцистернами. Информировать людей о том, как подать заявку на подвоз. Мониторить обращения и оперативно реагировать. Главам территорий необходимо задействовать дополнительные ресурсы по доставке воды автотранспортом. Привлечь автоцистерны сельхозпредприятий и других организаций”, - написал он в официальном Telegram-канале. Владимиров не уточнил, в каких именно районах и населенных пунктах края возникли проблемы с водоснабжением.

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Автор: "Кавказский узел"

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