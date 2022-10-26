Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии

26 октября 2022, 07:05

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В советское время инакомыслящих также отправляли в психиатрические больницы, но принудительное амбулаторное лечение тогда не практиковалось, прокомментировал правозащитник Вячеслав Бахмин приговор ростовчанину Михаилу Селицкому за граффити про Путина. Защита будет обжаловать приговор, отметил адвокат Рустам Мухамадеев.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). В прениях обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психиатрической больнице.

По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

В советское время человека могли направить в специальную психбольницу за сходные и даже меньшие деяния, отметил председатель правления Сахаровского центра* Вячеслав Бахмин, в советские годы занимавшийся расследованием злоупотреблений в сфер психиатрии.

"Это во многом зависело не только от степени тяжести поступка, но и от того, был ли у властей опыт в помещении «неправильно себя ведущих» людей в психиатрические больницы (а тогда была и такая вещь, как «профилактические помещения», когда людей забирали в спецпсихбольницы перед советскими праздниками). И если был, то тогда с большой вероятностью могли отправить туда человека с первого раза, даже за граффити. Если такого опыта не было, человека «брали на карандаш» и он мог отправиться в больницу в следующий раз как значащийся в картотеке", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вячеслав Бахмин высказал удивление назначением Михаилу Селицкому принудительного амбулаторного лечения. "Мне с таким сталкиваться не приходилось. Лечение было либо принудительным, либо амбулаторным, причем последнее применялось к больным, которые не считались общественно опасными и поэтому могли ночевать дома", - сказал он.

Принудительное амбулаторное лечение означает, что Михаила Селицкого туда направляет уголовно-исполнительная инспекция, и он должен будет отмечаться, что проходит курс лечения, трижды в месяц предоставляя эти данные в инспекцию, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Селицкого Рустам Мухамадеев.

Защита планирует подать жалобу на приговор, добавил он. "Мы планируем обжаловать приговор, поскольку считаем, что инкриминируемого состава преступления нет. Моего подзащитного обвиняли в вандализме. Но, во-первых, здание, на котором была оставлена надпись, это полуразвалившееся здание в жилом квартале, поэтому ни о каком нарушении архитектурного облика города тут говорить невозможно. Чтобы признать это реальным вандализмом, нужно, чтобы надпись была сделана, к примеру, нечистотами (а не краской, как в нашем случае) или содержала матерные слова. Фактически поступок моего подзащитного подпадает под юрисдикцию не столько УК, сколько КоАП", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, он подаст жалобу на решение суда в ближайшее время, и заседание по ней состоится в конце ноября. "Если мы проиграем там, будет еще кассация. И только если мы проиграем и там, и приговор вступит в силу, может идти речь о следующем этапе - борьбе за оспаривание плана лечения, замену врача и так далее", - отметил Рустам Мухамадеев.

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