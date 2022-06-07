Трое астраханцев осуждены за вандализм

07 июня 2022, 08:54

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Кировский районный суд Астрахани приговорил трех астраханцев к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, признав их виновными в осквернении памятников деятелей культуры Востока, сообщили следователи.

По версии следствия, с октября 2020 года по март 2021 года 21-летний астраханец создал и возглавил экстремистское сообщество, в которое также входили его знакомые, в том числе один несовершеннолетний, которому 17 лет.

"Целью сообщества было совершение преступлений экстремистской направленности по национальным признакам, совершение актов вандализма, нацеленных на осквернение памятников деятелей культуры Востока, а также распространение агитационных материалов, в том числе через социальные сети", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

У членов сообщества во время обысков были обнаружены ножи, топоры, пневматические пистолеты, противогазы, газовые баллоны и тактическая экипировка. Кировский районный суд Астрахани приговорил организатора к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а участников – от трех до трех лет и шести месяцев лишения свободы условно.

Осужденные признаны судом виновными по статьям об экстремизме, вандализме, хулиганстве и причинении вреда здоровью, сказано в сообщении.

Комментариев от адвокатов осужденных относительно информации следственного управления СКР по Астраханской области не поступало.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.