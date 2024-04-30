Полиция назвала число задержанных участников акции протеста в Ереване

30 апреля 2024, 23:06

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За неподчинение полиции задержаны 64 сторонника оппозиционного движения "Национально-демократический полюс", сообщили в МВД Армении.

Как писал "Кавказский узел", силовики не позволили сторонникам оппозиционного Национально-демократического полюса, протестующим против передачи территорий Азербайджану, пройти шествием по центру Еревана. В движении заявили о задержании около ста активистов.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. 24 апреля участники митинга и шествия в Ереване выступили против политики премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в передаче земель Азербайджану. Полицейские запретили продолжать акцию протеста и начали задерживать активистов. Как минимум 96 сторонников политического движения "Национально-демократический полюс" было задержано в Ереване, сообщили в МВД. К протестующим применили неоправданную силу, заявили представители объединения.

Сторонники Национально-демократического полюса, выступающие против сдачи четырех сел Азербайджану, задержаны за неподчинение законному требованию полиции, сообщил представитель МВД Армении.

В полицейские участки доставлены 64 участника шествия, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"Задержанных доставили в полицейские участки за административное правонарушение по 182-й статье КоАП "Неподчинение законному требованию полиции". После составления протокола задержанных отпустят", - сказал Саргсян.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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