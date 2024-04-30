Силовики пресекли акцию протеста в Ереване

30 апреля 2024, 20:46

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Силовики не позволили сторонникам оппозиционного Национально-демократического полюса, протестующим против передачи территорий Азербайджану, пройти шествием по центру Еревана. В движении заявили о задержании около ста активистов.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. 24 апреля участники митинга и шествия в Ереване выступили против политики премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в передаче земель Азербайджану. Полицейские запретили продолжать акцию протеста и начали задерживать активистов. Как минимум 96 сторонников политического движения "Национально-демократический полюс" было задержано в Ереване, сообщили в МВД. К протестующим применили неоправданную силу, заявили представители объединения.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Политическое движение "Национально-демократический полюс" провело шествие в Ереване с требованием к властям отказаться от политики территориальных уступок, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения в Facebook*.

Шествие сторонников Национально-демократического полюса стартовало с площади Свободы. Участники акции в руках несли символику оппозиционного движения, флаги Армении и плакаты с надписью "Поддержите Тавушское сопротивление". Сторонники Национально-демократического полюса скандировали лозунги с осуждением Никола Пашиняна и призывали горожан присоединиться к протестному движению.

На пересечении улицы Абовяна с Московяна полиция преградила дорогу, потребовав изменить маршрут. Между протестующими и силовиками начался спор, закончившийся задержаниями. Среди задержанных также лидеры Национально-демократического полюса Жирайр Сефилян и Гарегин Чугасзян.

Участник акции по имени Алек рассказал "Кавказскому узлу", что изначально акция была спонтанной. «Какого-либо маршрута запланированного не было. К тому же неоднократно наши шествия пролегали по улице Абовяна. Но на этот раз полиция решила вмешаться в мирную акцию», - заявил он.

В штабе Национально-демократического полюса "Кавказскому узлу" сообщили, что задержаны около 100 человек. В республиканской полиции назвать число задержанных затруднились.

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