Не менее 96 оппозиционеров задержано в Ереване

25 апреля 2024, 00:08

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Как минимум 96 сторонников политического движения "Национально-демократический полюс" было задержано в Ереване, сообщили в МВД. К протестующим применили неоправданную силу, заявили представители объединения.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. 24 апреля участники митинга и шествия в Ереване выступили против политики премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в передаче земель Азербайджану. Полицейские запретили продолжать акцию протеста и начали задерживать активистов.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

В ходе шествия против Никола Пашиняна сторонников политического движения "Национально-демократический полюс" (НДП) силовики подвергли приводу в полицию 96 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Армении. По информации ведомства, всех их задержали за неподчинение законному требованию полицейских.

Член НДП Ермине Мкртчян в прямом эфире на странице в Facebook* заявила, что полиция применила грубую несоразмерную силу к активистам. "Активистов избили, есть пострадавшие", - сказала она.

Мкртчян добавила, что среди задержанных оказались члены Совета НДП Гарегин Чугазсян и полковник запаса Володя Аветисян.

Член НДП Геворг Сафарян также сообщил, что полицейские применили грубую силу при задержании оппозиционеров. "Наносили удары, таскали по асфальту, клали на асфальт, у многих одежда порвана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До шествия 24 апреля "Национально-демократический полюс" более 200 дней проводил круглосуточную акцию на площади Свободы.

Ранее представитель оппозиции связал применение силы к участникам вечернего марша с инцидентом, произошедшим днем 24 апреля в Мемориальном комплексе Цицернакаберд во время церемонии возложения цветов в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. Там сторонники НДП в присутствии семьи Никола Пашиняна скандировали: "Никол - предатель!".

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