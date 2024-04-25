25 апреля 2024, 00:08

Не менее 96 оппозиционеров задержано в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум 96 сторонников политического движения "Национально-демократический полюс" было задержано в Ереване, сообщили в МВД. К протестующим применили неоправданную силу, заявили представители объединения.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. 24 апреля участники митинга и шествия в Ереване выступили против политики премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в передаче земель Азербайджану. Полицейские запретили продолжать акцию протеста и начали задерживать активистов.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

В ходе шествия против Никола Пашиняна сторонников политического движения "Национально-демократический полюс" (НДП) силовики подвергли приводу в полицию 96 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Армении. По информации ведомства, всех их задержали за неподчинение законному требованию полицейских.

Член НДП Ермине Мкртчян в прямом эфире на странице в Facebook* заявила, что полиция применила грубую несоразмерную силу к активистам. "Активистов избили, есть пострадавшие", - сказала она. 

Мкртчян добавила, что среди задержанных оказались члены Совета НДП Гарегин Чугазсян и полковник запаса Володя Аветисян.

Член НДП Геворг Сафарян также сообщил, что полицейские применили грубую силу при задержании оппозиционеров. "Наносили удары, таскали по асфальту, клали на асфальт, у многих одежда порвана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

До шествия 24 апреля "Национально-демократический полюс" более 200 дней проводил круглосуточную акцию на площади Свободы.

Ранее представитель оппозиции связал применение силы к участникам вечернего марша с инцидентом, произошедшим днем 24 апреля в Мемориальном комплексе Цицернакаберд во время церемонии возложения цветов в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. Там сторонники НДП в присутствии семьи Никола Пашиняна скандировали: "Никол - предатель!".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Избиение Вардянана продолжило тренд преследования оппонентов властями Армении", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку", "Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 апреля 2024, 02:06

25 апреля 2024, 01:07

  • Ужесточен приговор Магомеду Атимагомедову

    Уроженцу Дагестана Магомеду Атимагомедову, осужденному по делу о нападении на сотрудников калмыцкой колонии и убийстве одного из них, заменили 25-летний срок пожизненным заключением.

24 апреля 2024, 23:10

  • Сын сообщил о госпитализации Заремы Мусаевой

    Состояние Заремы Мусаевой в аргунской колонии резко ухудшилось, она утратила возможность передвигаться, после чего ее увезли в больницу, сообщил сын осужденной, юрист Абубакар Янгулбаев.

24 апреля 2024, 22:11

24 апреля 2024, 21:40

  • Медобследование подтвердило проблемы со здоровьем у Ибадоглу

    Результаты медицинского обследования, проведенного после освобождения азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания под арестом в изоляторе, сообщил брат Ибадоглу.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи