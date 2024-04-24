Полиция проводит задержания противников Пашиняна в Ереване

24 апреля 2024, 20:56

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Участники митинга и шествия в Ереване выступили против политики премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в передаче земель Азербайджану. Полицейские запретили продолжать акцию протеста и начали задерживать активистов.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Активисты политического движения "Национально-демократический полюс" (НДП) организовали сегодня митинг на площади Свободы в Ереване. Выступающие на митинге заявили, что НДП поддерживает противников сдачи земель Азербайджану: "Мы рядом с Тавушем, рядом с народом".

Участники митинга держат плакаты с картой Армении согласно Севрскому договору 1920 года, а также плакаты с надписями: "Никакого примирения без компенсации", "Подтверждение права на Арарат" и государственные флаги Армении. Они скандировали: "Свободная независимая Армения!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в "сдаче земель". "Пашинян сдает земли, открывает границы, проводит разминирование границ, приближая войска [недружественного государства] к домам мирных жителей и преподносит это как достижение", - заявил на акции Геворг Сафарян.

Организаторы митинга потребовали вывести полицейские подразделения из Тавушской области, "куда их направили против собственного народа, который протестует против сдачи своих земель врагу", а также прекратить всякие работы по делимитации границ, "ибо это не делимитация, а прямая сдача земель".

После митинга НДП объявил о шествии по центральным улицам Еревана. В ходе шествия участники скандировали: "Никол - предатель!", "Никол - геноцидальный!". "Никол Пашинян по русскому плану сдал Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и ведет Армению к краху", - заявил член НДП Ваагн Адамян.

Активисты призвали жителей выйти на улицы и потребовать отставки Никола Пашиняна. На одном из перекрестков полицейские перекрыли активистам путь и запретили продолжать шествие, заявив, что "участники шествия нарушают закон". После этого силовики начали задерживать активистов.

Число задержанных пока неизвестно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса НДП. "Полиция применила грубую силу в отношении активистов. Более того, у нас есть информация, что в отделении полиции Кентрон к активистам применили силу", - сказал он.

Представитель оппозиции связал применение грубой силы с инцидентом, произошедшим сегодня в Мемориальном комплексе Цицернакаберд в ходе церемонии возложения цветов в память о жертвах геноцида армян в Османской империи. По его словам, там сторонники НДП в присутствии семьи Никола Пашиняна скандировали: "Никол - предатель!", "Никол - геноцидальный!". "Власти таким образом решили свести с НДП счеты", - предположил представитель движения.

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