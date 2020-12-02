Полиция сочла поджог здания Астраханской облдумы вандализмом

02 декабря 2020, 13:17

Житель Астрахани, который поджег дверь здания областной думы и загорелся при этом сам, обвинен в вандализме. Здание является объектом культурного наследия, указало МВД.

"Кавказский узел" писал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 20 августа астраханец облил горючей жидкостью и поджег двери здания областной думы. При этом загорелся и он сам. Поджигателя спасли полицейские. По версии МВД, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Жителю Астрахани предъявлено обвинение по статье "Вандализм, то есть порча имущества в общественных местах", сообщило МВД. По части 1 статьи 214 Уголовного кодекса России ему грозит до трех месяцев ареста, штраф или обязательные работы.

Обвиняемый поджег дверь здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, указало ведомство. "В результате возгорания была повреждена наружная отделка на общей площади восемь квадратных метров. Сумма причиненного ущерба составила 92 тысячи рублей", - сообщила следователь УМВД России по городу Астрахани Дина Кустубаева.

Уголовное дело передано в суд, к нему приложено постановление о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, говорится в публикации.