Депутаты заявили о поджоге Астраханской облдумы

20 августа 2020, 16:39

Мужчина поджег двери Астраханской областной думы и сам пострадал от огня, сообщил председатель думы.

Объятого пламенем мужчину заметили полицейские, патрулировавшие улицу Володарского. Они потушили огонь и оказали 57-летнему мужчине первую помощь. Он госпитализирован с ожогами второй степени.

Предположительно, этот человек загорелся из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся огнеопасной жидкостью, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МВД по Астраханской области.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина открывает входную дверь здания областной думы, обливает ее горючей жидкостью, бросает несколько спичек, сообщила пресс-служба Думы. Вопреки сообщению МВД, председатель Думы Игорь Мартынов заявил, что огонь потушил сотрудник Росгвардии, дежуривший на посту охраны, а уже затем на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Личность поджигателя не установлена. "Предполагается, что он может быть причастен к ряду поджогов около зданий органов власти в предыдущие годы", - говорится в публикации на сайте Астраханской областной думы.

В сообщении отмечается, что мужчина не проводил у здания акцию протеста и не пытался проникнуть в здание.

Загоревшийся человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил источник в экстренных службах региона. "Мужчина хотел поджечь дверь (здания думы), но по неосторожности поджег и себя", - процитировал слова источника ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2018 году в Москве был задержан житель Астрахани, который поджег стену приемной ФСБ. Астраханец оказался психически больным, у него изъят плакат оппозиционного содержания, сообщил источник в правоохранительных органах.