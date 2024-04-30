30 апреля 2024, 09:23

Жители поселков под Махачкалой пожаловались на едкий дым от свалки

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Жители поселков Агачкала и Талги пожаловались в соцсетях на едкий дым от стихийной свалки в местности Черкес-Кутан под Махачкалой, которую суд ранее признал незаконной. Тление отходов спровоцировали раскаленные куски стекла и металла после повышения температуры воздуха, заявил мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Как информировал "Кавказский узел", местные жители неоднократно жаловались на едкий дым, который исходит во время пожара от свалки в местности Черкес-Кутан под Махачкалой. 15 марта они указали, что на эту свалку продолжают свозить мусор вопреки решению суда, и что на ней регулярно происходят пожары.

На свалке в местности Черкес-Кутан возобновился пожар, его тушат силами Минприроды Дагестана. К тушению привлекли сотрудников Минтранса республики и волонтеров, передал сегодня телеграм-канал "Что там у дагестанцев".

Возгорание на стихийной свалке в Черкес-Кутане произошло из-за повышения температуры воздуха. Раскаленные куски стекла и металла спровоцировали тление материала, пояснил 29 апреля в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Специалисты центра управления регионом зафиксировали в соцсетях жалобы на едкий запах дыма от жителей поселков Агачкала и Талги из-за пожара на свалке в Черкес-Кутане, сообщило РИА "Новости".

Напомним, ранее Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, по вине которых в Черкес-Кутане образовалась стихийная свалка. Она нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Советский райсуд Махачкалы ранее обязал мэрию запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания уже завезенного туда мусора. Тем не менее, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что свалка разрослась.

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Примечание:

"Нерешенная проблема со свалкой на окраине Махачкалы дала повод для критики властей", "Сельчане призвали Путина помешать строительству мусорного полигона в Новой Ураде", "Жители Ботлиха сообщили о регулярных пожарах на мусорном полигоне".

Автор: "Кавказский узел"

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