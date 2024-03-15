Активисты назвали нерешенной проблему пожаров на свалке под Махачкалой

15 марта 2024, 12:46

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На свалку под Махачкалой продолжают свозить мусор вопреки решению суда, и на ней регулярно происходят пожары, указали местные жители и активисты.

Как писал "Кавказский узел", грузовики продолжают свозить мусор на свалку в местности Черкес-Кутан под Махачкалой вопреки решению суда, а жалобы в ведомства остаются без ответа, сообщили в январе местные жители и активисты. Минимущество Дагестана сняло с себя ответственность за функционирование свалки.

Ранее Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, по вине которых в местности Черкес-Кутан под Махачкалой образовалась стихийная свалка. Она нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Свалка тлеет "практически постоянно", рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель села Новый Агачаул Абдурахман. "Наиболее сильно начала гореть с начала этой недели. Запах от мусора во время ветра и дым распространяется на километры", - сказал он, отметив, что мусор на свалку продолжают возить.

Власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Свалка под Махачкалой горит постоянно, и проблема не решается, указала член движения "Город наш", председатель правления региональной общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова.

"Несмотря на судебное решение закрыть свалку, мусор на нее продолжают возить. Скорее всего, власти ничего не будут предпринимать до того, как будут построены мусоросортировочные комплексы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания мусора, уже завезенного туда. Несмотря на то, что суд признал свалку незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

В качестве временной меры можно было провести рекультивацию свалки, а также вовремя реагировать на возгорания и тушить их, заметил эколог из Махачкалы Рамазан Алиев.

"Но ничего не делается, свалка наносит большой ущерб экологии, а также здоровью жителям близлежащих сел, которые вынуждены дышать отравленным воздухом", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

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