Суд отказался удовлетворить иск журналиста Бабалы к телекомпании ATV

01 мая 2024, 00:08

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Иск о клевете арестованного в Азербайджане журналиста Хафиза Бабалы против общенационального частного телеканала ATV оставлен без удовлетворения. Адвокат указал на неправомерность решения суда и заявил о планах обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный в Азербайджане по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров.

28 декабря 2023 года новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу против сотрудников Abzas Media Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Был назван ряд американских и европейских организаций, и в частности, Fritt Ord Foundation (Фонд свободы слова, Норвегия), Human Rights Foundation (Фонд прав человека, США), Global İnvestigate Journalism Network* – GİJN (Глобальная сеть журналистов-расследователей*, США), Berlin Risk Advisors GmBH и ALL AML GmBH (Организации, занимающиеся расследованиями финансовых преступлений, Германия), OCCRP* (Проект против организованной преступности и коррупции*, США и Фонд Сороса*), Forbidden Stories (Запрещенные истории, Франция). Этот же текст был опубликован на сайте ikisahil.az и озвучен вечером того же дня (28 декабря) на общенациональном частном телеканале ATV.

Поскольку требования Бабалы об опровержении не были удовлетворены, он подал иски о клевете против Qafqazinfo.az, ikisahil.az и телеканала ATV. Иски были поданы в отдельности по территориальной юрисдикции в разные суды, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналиста Расул Джафаров.

30 апреля в Сабаильском районном суде Баку завершилось рассмотрение искового заявления Бабалы против телеканала ATV. "К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство и не обеспечил участие самого Хафиза Бабалы на процессе", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что основанием для иска стали, прозвучавшие в адрес Бабалы в новостном выпуске телеканала ATV в 20.30 28 декабре 2023 года «дискредитирующие утверждения». Истец считает, что в программе содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы, как журналиста-расследователя. В частности, утверждалось, что "редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, установив с иностранными организациями и фондами контакты в связи с грантовыми проектами, по их поручению вел расследования и готовил статьи".

В иске это утверждение названо "клеветой". "Бабалы не проводил расследований по заказу иностранных организаций и фондов и не публиковал статьи по их заказу. Его расследования были частью его журналистской деятельности, в рамках которой всегда были соблюдены этические принципы и нормы журналистики. Кроме того, никто не предъявлял претензий по поводу расследований и опубликованных статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена через суд", - продолжил адвокат.

Истец также считает клеветническим утверждение, что о том, что "в проекты с участием Хафиза Бабалы были вовлечены и основные лица, занимающейся матерщиной оппозиции за рубежом". Адвокат пояснил, что "Бабалы не имел никакой связи" с описанной в статье оппозицией, "под которой авторы публикации, очевидно, имели в виду некоторых азербайджанских блогеров за рубежом".

Бабалы требовал опровержения опубликованных о нем клеветнических утверждений, извинений и выплаты компенсации в размере 20 000 манатов (около 12 тысяч долларов США), а также обязать редакцию оплатить судебные расходы в связи с иском в размере 150,4 маната (около 90 долларов США).

По словам Джафарова, представлявший в суде телеканал ATV адвокат, что заявил, что согласно статье 77 закона о медиа канал не несет ответственность за достоверность информации, потому что текст был взят из Qafqazinfo.az .

Однако, по словам адвоката Бабалы Расула Джафарова, ссылка представителя ответчика на указанную норму закона не состоятельна. "В статье 77 закона о медиа оговорены случаи, когда СМИ освобождается от ответственности, если оно опубликовало официальные сообщения государственных органов, заявления или выступления, их должностных лиц, депутатов, пресс-релизы государственных, частных и неправительственных организаций, партий, сообщения информационных агентств. В данном же случае, ссылка на статью 77 не уместна, поскольку Qafqazinfo.az не информационное агентство, а интернет-газета. С другой стороны, публикация на Qafqazinfo.az не являлось официальным сообщением какого-либо государственного органа, или частной, муниципальной или общественной организации. Источник утверждений на сайте вообще не был указан", - сказал Джафаров.

По его словам, "суд абсолютно необоснованно не удовлетворил иск". Он отметил, что защита намерена обжаловать это решение. "Окончательное решение о подаче апелляции мы примем после консультаций с Хафизом Бабалы", - сказал Джафаров.

Джафаров напомнил, что первое заседание Бабалы по иску против Qafqazinfo.az уже состоялось 2 апреля, слушания будут продолжены 7 мая. А 13 мая будет рассматриваться аналогичный иск против газеты "Ики сахиль".

Представлявший телеканал ATV адвокат оказался недоступен для комментариев. Сама телекомпания не комментировала иск Бабалы к этой структуре.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил, что иск Бабалы оставлен без удовлетворения информацию об отклонении иска Бабалы, однако воздержался от комментариев, сославшись на то, что «не согласные стороны имеют право на жалобы в вышестоящую судебную инстанцию».

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

В Азербайджане арестовано уже шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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