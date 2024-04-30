Стали известны подробности дела Гайритина Суманакова

30 апреля 2024, 11:44

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Суд оштрафовал на 33 тысячи рублей жителя Камышина Гайритина Суманакова, признав дискредитацией армии его посты в соцсети "Одноклассники", в которых он, по версии следствия, дал негативную характеристику вооруженным силам России.

Как информировал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что в Камышине суд назначил административное наказание местному жителю Гайритину Суманакову, обвиненному в дискредитации армии. Подробностей по его делу не приводилось.

По версии следствия, житель Камышина Гайритин Суманаков с 9 мая 2022 года по 13 марта текущего года опубликовал на своей странице в соцсети "Одноклассники" несколько сообщений, в которых содержалась критика относительно вооруженных сил России.

Посты обнаружили силовики, по их данным публикации в совокупности набрали более 1341 просмотра. Суманаков в суде вину признал и раскаялся. Суд оштрафовал его на 33 тысячи рублей, признав виновным в дискредитации армии, сообщила сегодня ИА "Высота 102" со ссылкой на сотрудника Камышинского городского суда.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что Суманаков признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Гайритина Суманакова или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что 31 марта стало известно, что суд оштрафовал жителя Волжского Владимира Дронова, посчитав дискредитацией армии надпись, оставленную на уличном баннере с изображением военных.

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