Житель Волжского оштрафован по делу о дискредитации военных

31 марта 2024, 09:35

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Суд приговорил к штрафу жителя Волжского Владимира Дронова, посчитав дискредитацией армии надпись, оставленную на уличном баннере с изображением военных.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, но повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Волжский горсуд назначил штраф местному жителю Дронову, признав его виновным по административной статье о дискредитации армии. Поводом для преследования стала надпись на баннере российской армии на автобусной остановке, сообщил поздно вечером 30 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Владимир Дронов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка дела обновлена 27 марта, в ней опубликован текст судебного постановления, датированного 15 марта.

По данным суда, Дронов нанес маркером надпись на баннере "с изображением мужчин в военной форме" на остановке общественного транспорта "Центральный рынок", и "тем самым совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил".

"Суд считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа в максимально установленном размере", - постановила судья Юлия Милованова. При этом сумма штрафа в опубликованном постановлении не указана.

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