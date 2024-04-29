29 апреля 2024, 07:52

Астраханцы потребовали решить проблемы с благоустройством

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители микрорайона №6 в Астрахани записали видеообращение к губернатору области с жалобой на проблему с неисправной канализацией, вывозом мусора, отсутствием детских площадок и бродячими собаками. Просмотревшие ролик другие астраханцы в комментариях в соцсети отметили, что эти проблемы актуальные во всем городе.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы регулярно жалуются на проблему с благоустройством. В частности, 4 февраля жители Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему с вывозом мусора и бродячими собаками. Также они попросили президента оказать содействие в благоустройстве. 3 марта астраханцы пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими видеообращение к президенту.

Видеообращение жителей микрорайона №6 Астрахани к властям с жалобой на проблему с инфраструктурой была опубликована 27 апреля в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показана группа из около десяти человек. Они пожаловались на неисправную канализацию, отсутствие детских площадок, проблему с бродячими собаками и с вывозом мусора.

[Губернатор Астраханской области Бабушкин] Игорь Юрьевич, мы понимаем, что не всё возможно предусмотреть властям Астрахани, но мы вас просим, умоляем, обратите на нас внимание. Помогите жителям шестого микрорайона", – сказала на видео жительница Астрахани.

 "Подскажите, пожалуйста, депутатам, что они должны работать в тех округах, которые их выбрали. Мы никого из них не видим и не знаем", – сказал другой астраханец.

"Почему "Водоканал" никогда своевременно не реагирует на заявки? Полные колодцы, порыв воды, отключения воды. То же самое и с колодцами. Даешь заявку, "Водоканал" не реагирует по нескольку часов", – пожаловалась еще одна жительница города.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 110 тысяч пользователей, на 07.50 мск 29 апреля набрал 126 отметок с реакцией пользователей и 22 комментария. Большая часть их авторов пожаловалась на проблему с канализацией.

"К нам приезжайте Свердлова. Канализация течет уже два года стабильно. Очень сильно неприятный запах", – написала Катерина Колесникова.

"Надо заставить тех, кто обязан это устранять. Опять же я сама видела, как работают наши рабочие, не все, но есть такие товарищи. У нас трубу прорвало. Пришли, деревянными чопиками забили, и ушли. Когда спросили почему и зачем ведь опять прорвется, сказали, ну прорвется и ещё раз придём, и забьём", – написал пользователь с ником Икс Неизвестная.

"Да кто пойдет работать и возиться в канализации за 23 тысячи?" – спросил Антон Орлов.

"Вот так вот везде", – подчеркнула Светлана Соколовская.

"Везде эта канализация. Сколько можно? Неужели нельзя город в порядок привести?" – задалась вопросами Жания Гайсенова.

На 07.50 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалобы жителей микрорайона №6 на проблему с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками.

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Примечание:

"Власти Астрахани заявили об устранении последствий ливней", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Жильцы дома без воды и отопления в Астрахани получили ключи от новой квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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