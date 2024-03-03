Чиновники проигнорировали жалобы астраханцев на проблему с инфраструктурой

03 марта 2024, 12:01

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Жители Ленинского района Астрахани пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими месяц назад видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором они пожаловались на проблему с отсутствием инфраструктуры. Астраханцы заявили, что будут добиваться исполнения чиновниками их требований.

Как информировал "Кавказский узел", 4 февраля жители Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на проблемы с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве, пояснив, что обращения к местным чиновникам не дают результатов. 8 февраля жители Ленинского района потребовали реакции властей на их обращения.

2 марта жители Свободного поселка и Янго-Аула провели собрание, на котором пожаловались, что власти оставили без внимания их просьбы, которые они направляли им ранее, в том числе и те, которые были изложены в видеообращении к Владимиру Путину, сообщил местный активист Наиль Адельшинов.

"Ни депутаты наших округов (округ 12 и округ 13), ни глава Ленинской администрации не соизволили с нами встретиться и хотя бы попытаться разобраться с проблемами района, не говоря о их решении", – подчеркнул активист 2 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Жители Свободного поселка и Янго-Аула пригласили на собрание депутатов думы Астраханской области Евгения Дунаева и Хамзата Даудова. Они им пожаловались на разбитые дороги, проблему с общественным транспортом, отсутствие тротуаров и освещения в частном секторе, на отсутствие парковок, детских и спортивных площадок, изношенный водпровод, несвоевременный вывоз мусора и на проблему бродячими собаками. Жители изложили жалобы письменно и передали их депутату Дунаеву, отметил Адельшинов.

Жители Свободного поселка и Янго-Аула подчеркнули, что намерены добиваться исполнения от властей требований, которые они озвучили, добавил он.

Этот пост на странице Адельшинов во "ВКонтакте", на которую подписаны 2047 пользователей, на 12.00 мск 3 марта набрала 47 отметок с реакцией пользователей и 11 комментариев.

"Надеюсь, что власти услышат нас и займутся своими прямыми обязанностям. Люди хотят жить цивилизации", – отметила Анна Дубинина.

"Было бы очень здорово, если наша Ленинская администрация отстаивала наши интересы, плодотворно вместе с жителями решала вопросы бытия, а на самом деле получаем только одни отписки и становится очень обидно. Почему такое отношение к налогоплательщикам, детям, пенсионерам, которые столько лет трудились на благо нашего общества? Может бы пора услышать нас, понять, что мы просто хоти жить цивилизованно?" – задалась вопросом Наталья Горлова.

"Дай Бог, чтобы наши чиновники занялись своими прямыми обязанностями. Проживаю на нашем острове 38 лет и за это время не появилось никаких улучшений – ни замены водоснабжения и водоотведения и т. д. Увидела только по факту небольшой кусок тротуара (50 метров) по улице Новороссийской за столько лет", – подчеркнула Ирина Гусева.

"Надеюсь, услышит нас наше государство и местные власти. Я хочу, чтобы мои дети могли спокойно гулять, кататься на велосипедах без страха разбиться на нашем бездорожье и быть покусанными собаками", – заявила Зульфия Салыкова.

"Страшно видеть, как в грязи по колено наши дети идут в школу, подсвечивая фонариком из телефона себе дорогу. Почему мы живём в таких условиях? Дождь или снег – и любой выход из дома превращается в квест. Дойти до магазина, остановки – грязь, ямы, ноги разъезжаются, а с грязной обувью стыдно заходить в транспорт", – написала Татьяна Коротеева-Белова.

На 12.00 мск на сайте администрации Ленинского района, сайте администрации Астрахани, а также на сайте администрации Астраханской области нет комментариев относительно жалобы астраханцев, что чиновники проигнорировали их жалобы на проблему с инфраструктурой.

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