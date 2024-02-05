Бездействие астраханских чиновников вынудило горожан обратится к президенту

05 февраля 2024, 07:49

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Жители Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на проблемы с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве, пояснив, что обращения к местным чиновникам не дают результатов.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой в городе. В частности, 2 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В октябре 2023 года жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

Видеообращение жителей Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани к президенту России Владимиру Путину 4 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал активист, лидер астраханского отделения профсоюза медработников "Действие" Наиль Адельшинов.

"На видео показаны более десятка человек. "Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Мы многотысячное население Свободного поселка и Янго-Аула города Астрахани просим вас о помощи в благоустройстве нашего района", – сказал один из жителей на видео.

"Дороги у нас отсутствуют, мы много раз обращались к властям по поводу отсутствия нормальных дорог, но ответа не получали", – сказала другая астраханка.

"А также отсутствуют тротуары. Дети, родители, инвалиды вынуждены ходить по дороге, а это нарушение правил дорожного движения и небезопасно", – сказала еще одна местная жительница.

Другие участники обращения пожаловались, что в их населенном пункте нет парка, детской площадки, проблема с уличным освещением, а также вывозом мусора. "Везде грязь, мусор разбросан, местный оператор, который занимается мусором бытовым, вывозит его нерегулярно", – пояснил на видео житель Астрахани.

Этот пост на странице Наиля Адельшинова во "ВКонтакте", на которую подписаны 2010 человек, на 07.45 мск 5 февраля набрал 788 просмотров и 44 комментария.

"Подписываюсь под каждым словом. Мы живем на острове, наш остров омывают две реки, а пляжа официального нет. К кому только не обращались ответ один – нет возможности", – написала Вера Захарова.

"Собаки бросаются. Сколько обращались и нет реакции. Утром на Савушкина не уедешь, автобусы практически не ходят. То есть ходят как хотят. Бывает с детьми утром по 30-40 минут стоим, ждём автобус. Дорог нет от слова со всем. Тротуаров тоже. Мусор не вывозят. Мусорка которая была, её ликвидировали. За то платёжки приходят вовремя. Куда смотрит администрация города?" – задался вопросом пользователь с ником Анна Сердце.

"В нашем поселке Свободном жители двух девятиэтажных домов по улице Дальняя №23 и №23/1 неоднократно обращались в администрацию Астраханской области по благоустройству детской площадки. Но без результата. На прямую линию с президентом уже обратились даже дети", – отметила Ирина Кулинкович.

"Когда уже власти обратят внимание на наш район и в общем на Астрахань? Здесь невозможно жить, только существовать. Грязь, тротуары отсутствуют, освещение тоже местами, дороги разбиты, собаки стаями бегают и кидаются. Когда едешь по Новоросийской, такое ощущение, что попал на свалку с мусором. Печальная картина! Всюду пишем, одни отписки", – подчеркнула Наталья Тимашева.

На 07.45 мск 5 февраля на сайте администрации Астрахани и правительства Астраханской области нет комментариев относительно жалоб жителей Ленинского района Астрахани на проблему с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками.

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