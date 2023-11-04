Затопленный нечистотами двор в Астрахани. Скриншот публикации https://vk.com/wall-37473293_1845563

04 ноября 2023, 10:12

Жалоба астраханцев на проблему с канализацией дала повод для критики властей

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Жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

Жалоба астраханцев на то, что из-за проблемы с канализацией их двор затопило нечистотами, были опубликована 2 ноября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань".

"Жители домов на Куликова, №46, №46 к.1. Обращаемся, чтобы нас услышали. Администрация города, водоканал, МЧС, управляющая компания, везде куда ни обращаемся, нас игнорируют. Вторую неделю нас топит канализация, к дому нет возможности подойти просто. Нечистоты бьют ключом из колодца и подвалы полностью затоплены", – сказано в публикации.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 105 тысяч пользователей, на 10.10 мск 4 ноября набрал 66 отметок с реакцией пользователей и 46 комментариев. Часть их авторов пожаловалась, что у них такая же проблема.

"На Куликова, дом №46 К2 затоплен подвал дома из-за провала, образовавшегося по адресу Куликова, №42", – написала Надежда Козынченко.

"В соседнем доме №46 К2 такая же история, только там ещё и отопление не могут доделать из-за залитого подвала", – подтвердил пользователь с ником Три Вольта.

"У нас во дворе была точно такая же ситуация. Только через месяц приехали и вроде сделали. Так что осталось где-то недели через две сделают, наверное", – предположил Саша Сергеев.

Другие комментаторы раскритиковали чиновников. "Вот это результат многолетней халатности и бездействия властей. Почему не поменяли трубы еще лет 20 назад, обязательно надо было довести город до такого состояния?" – задался вопросом Роман Ворошилов.

"Как долго, интересно, мы будем тонуть в нечистотах? Чиновников это хоть чуть-чуть волнует, или как? Почему не выделяется финансирование на новые трубы, раз такая плачевная ситуация в городе? Или нам начинать пора складываться на замену труб?" – спросила Людмила Коваленко.

"Вообще-то по всему городу делают. Всё лето под окнами техника работала днём и ночью. Не успевают", – написал Азат Алмакаев.

"Сколько уже таких улиц, утопающих в нечистотах. Островского месяца два уже тонет, и мэрия молчит. Ведь они не дают денег на замену труб. Вот город и задыхается", – пожаловался Николай Дубинин.

Для решения проблемы с канализацией "Астрводоканал" запланировал модернизацию канализационной сети, пояснила администрация Астрахани.

"Этот проект уже реализуется на средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 2,7 миллиарда рублей, который выделен для ремонта сетей водоснабжения и водоотведения города Астрахани министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Сроки работ по конкретным адресам сейчас уточняются <…>, "Астрводоканал" заключает договора с подрядными организациями", – написал в комментарии к публикации администратор страницы администрации Астрахани в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы регулярно жалуются на проблему с канализацией. Так, 18 декабря 2022 года горожане пожаловались, что ряд улиц в Астрахани оказались подтоплены нечистотами из-за массовых аварий на канализационных сетях. Власти города заявили, что устраняют аварии в порядке очереди.

5 февраля текущего года астраханские власти отчитались, что выделили 512 миллионов рублей на ремонт трех ливневых насосных станций. Из-за коррупции высока вероятность, что проблема с ливневой канализацией в Астрахани как была, так и останется, заявили местные жители в соцсети.

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Примечание:

"Власти Астрахани заявили об устранении последствий ливней", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега", "Жильцы дома без воды и отопления в Астрахани получили ключи от новой квартиры".

Автор: "Кавказский узел"

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